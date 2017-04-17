Отношения Великобритании с Россией находятся в самой низкой точке за всю историю

Российский посол нападает на Даунинг-стрит, 10 за "наращивание напряженности" посредством "провокационного решения" отправить 800 солдат на эстонскую границу

"Отношения Великобритании с Россией плохи как никогда, предупредил главный московский дипломат в Великобритании, - передает корреспондент The Daily Mail Лариса Браун. - Посол Александр Яковенко вчера вечером напал на Даунинг-стрит, 10 за размещение 800 солдат в Эстонии - стране на западном фланге НАТО".

"Человек Кремля в Лондоне сказал, что [британские] министры виновны во враждебности, и связи между двумя странами рухнули до самой низкой точки за все времена, - говорится в статье. - Наращивая московскую риторику, он заявил, что никаких "существенных двусторонних отношений" больше нет, и добавил, что недавние действия Великобритании были "провокационными" и даже "откровенно смешными".

"Реплики Яковенко, звучащие более пессимистичной нотой, чем прежние его высказывания, глубоко встревожат британские власти", - полагает Браун.

Один дипломатический источник сказал: "Россия должна показать, что хочет работать над достижением международных целей и мира в Сирии, если она хочет существенного улучшения отношений".

"Британские отношения с Россией ухудшились с тех пор, как американский президент разбомбил авиабазу сирийского режима в отместку за газовую атаку на мирных жителей, - напоминает журналистка. - [Британский министр иностранных дел] Борис Джонсон отменил свою поездку в Россию, а затем, в субботу, сказал, что Владимир Путин "в лиге суперзлодеев", потому что поддерживает президента Башара Асада".

"В прошлом месяце сотни британских солдат, а также танки и вооружение были отправлены в Эстонию в рамках самой крупной демонстрации силы Москве со времен холодной войны", - говорится в статье.