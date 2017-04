17 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Трамп против Кима: пора вспомнить Карибский кризис и Каддафи Все составляющие северокорейского ядерного кризиса налицо, пишет NYT, и соблазнительно проводить аналогии с благополучно разрешившимся кубинским ракетным кризисом, но Ким Чен Ын лучше помнит, каким "болваном" был Муаммар Каддафи, отказавшийся от ядерной программы. В борьбе с Пхеньяном США необходимы русские и китайцы, указывает политолог Пол Берман. "Все составляющие северокорейского ядерного кризиса - упорные попытки Ким Чен Ына создать арсенал, пропаганда и дезинформация, окружающие его успехи, намеки на тайную войну США, пытающихся подорвать эти усилия, чтобы не пришлось идти на открытую конфронтацию, - можно было наглядно наблюдать в прошедшие выходные", - пишет The New York Times. По словам американского эксперта Роберта Литвака, сейчас разыгрывается "кубинский ракетный кризис в замедленном темпе". "Но замедленный темп, кажется, ускоряется, - замечают журналисты: - президент Трамп и его помощники четко дают понять, что США больше не намерены мириться с прогрессом, который привел Кима так близко к его целям". "Джон Кеннеди имел дело с Советами и Фиделем Кастро в течение опасных 13 дней в 1962 году, в то время как корни корейского кризиса уходят на четверть века назад, - пишут авторы, - но одна параллель очевидна: когда национальные амбиции, личное самомнение и смертельное оружие смешиваются, возможности просчета многочисленны". На недавних переговорах Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина обсуждалась возможность Китая "повлиять" на Ким Чен Ына. "Тот факт, что Ким не приурочил ядерные испытания к празднествам в эти выходные по случаю дня рождения его деда, основателя страны и ее ядерной программы Ким Ир Сена, возможно, свидетельствует, что Си Цзиньпин заставил его притормозить", - предполагают журналисты. "Триумфальный день Кима был омрачен неудачным испытанием ракеты. Раньше Северная Корея довольно успешно запускала ракеты и они продавались по всему миру. Затем запуски начали давать сбои, что позволило делать предположения о тайном влиянии Вашингтона", - говорится в статье. Не меньшую тревогу вызывает устойчивый прогресс Северной Кореи в разработке ядерных боеголовок, которые достаточно малы, чтобы ими оснащались ракеты большой дальности, пишет издание. "Было бы соблазнительно провести аналогию с Кубой, однако Ким, вероятно, держит в голове другие ядерные переговоры, а именно - с Ливией в 2003 году. Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился отказаться от своей новой ядерной программы в обмен на данные Западом обещания экономической интеграции и улучшения отношений. Но этого не произошло: как только население Ливии повернулось против диктатора в ходе "арабской весны", США и их союзники оттеснили его от руководства, а в конце концов расстреляли", - говорится в статье. "Периодически северокорейцы пишут об этом опыте, отмечая, каким же "болваном" был полковник Каддафи, отказавшийся от ядерной программы, которая могла его спасти. По-видимому, Ким не собирается совершать ту же ошибку", - заключают авторы. Пекин боится быть отодвинутым на второй план в северокорейском досье, сказал Франсуа Годман, директор программы Азии и Китая Европейского совета по внешней политике, в интервью Liberation. "В то время как на Западе усиливается критика и карикатурные насмешки, возможно, недооценивающие администрацию Трампа, Китай воспринимает его с осмотрительностью и вполне всерьез, делая паузу на нескольких плацдармах и не реагируя сверх меры, - констатирует Годман. - Образ действия президента Си Цзиньпина в ходе встречи с американским коллегой в Мар-а-Лаго весьма выразителен. Когда Трамп, прежде чем приступить к десерту, сказал ему, что собирается нанести воздушные удары по Сирии, по словам американских источников, Си Цзиньпин подумал несколько секунд и ответил: "Окей, я согласен". "Однако когда американский президент произнес: "Мы больше не рассчитываем на вас, чтобы разрешить проблему Северной Кореи, мы будем действовать сами", Пекин стал опасаться, не окажется ли он на вторых ролях в северокорейском досье. Китайцы не знают - то ли позиция Трампа твердая, то ли это блеф, но, судя по всему, принимают ее всерьез", - считает Годман. "Очевидно, что угроза прямого американского воздействия на Северную Корею, хотя и не совсем достоверная, может заставить Китай сдвинуться с места после 25 лет спокойной политики. Самая агрессивная газета КПК Global Times (...) пригрозила Северной Корее нефтяным эмбарго, - сообщает эксперт. - После воздушных ударов по Сирии и твитов по Северной Корее обеспокоенность Китая выражается в том, что он занял более жесткую позицию в отношении Пхеньяна". "Пусть еще не снят вопросительный знак по поводу стратегического видения Дональда Трампа, мы не можем отрицать наличия маневрирования и крупных действий с его стороны. Его политика (...) представляется скорее компромиссной, нежели мессианической. Когда он говорит китайским руководителям, что "уступки по северокорейскому досье помогут продвинуть торговое досье", речь идет о сделке", - полагает Годман. "Я тоже рукоплещу идее, что Америка должна действовать, а не оставлять простор для действий Путину. Но на этот раз я аплодирую одной рукой", - заявил американский писатель и политолог Пол Берман в интервью Corriere della Sera. "Военные действия имеют смысл только тогда, когда они проводятся в рамках более широкой стратегии, но нет ощущения, что таковая существует", - сказал Берман. - (...) В Вашингтоне царит хаос. Кажется, будто у госсекретаря Рекса Тиллерсона три различных внешних политики, у представителя в ООН Никки Хейли - четвертая, затем есть внешняя политика Джареда Кушнера, зятя Трампа, и его дочери Иванки, и, наконец, курс генералов. Есть еще и сам Трамп". "Для настоящей политики, направленной на то, чтобы остановить Северную Корею, потребовались бы совместные действия США, Китая, Японии и России, но нет оснований полагать, что это обсуждается. Не думаю, что Трамп находится в той позиции, чтобы оказывать давление на Китай", - сказал Берман. "У Трампа нет политики, он не знает, что он думает, и меняет мнение, - сетует эксперт. - И на фоне этой путаницы он направил флот. Театральные проявления силы без политической логики - слабы. Это можно сказать и применительно к рейду в Сирии, и применительно к бомбе против ИГИЛ* в Афганистане". Берман считает, что в Сирии США "должны противостоять двум силам - ИГИЛ* и Асаду, и "необходимо добиться консенсуса среди союзников, чтобы вести длинную и сложную кампанию". "Я думал, что стратегией Трампа было заключить союз с Путиным, чтобы тот сделал всю работу, - заявил политолог. - По-моему, это безумный план, направленный на саморазрушение: Путин может только все ухудшить. Но это хотя бы была стратегия, а сейчас ее нет вообще". Ким Чен Ын и Путин гораздо меньше подходят для нового самоутверждения Америки, чем когда-то СССР, считает обозреватель The Times Эдвард Лукас. "Осажденная неконтролируемой миграцией, последствиями финансового кризиса и бедственными войнами в Афганистане и Ираке, западная политическая, экономическая и социальная модель не выглядит непобедимо привлекательной", - отмечает Лукас. "Северная Корея - гибридный феодально-сталинистский режим - вот-вот станет ядерной. Влияние Кремля опять на подъеме и растет на волне гладкой пропаганды и изобретательных интернет-уловок, - говорится в статье. - Запад растратил радостное, уверенное утро нашей победы 1989-1991 годов". Но Лукас призывает "вспомнить холодную войну не по ее будоражащему романтичному окончанию", с Бархатной революцией в Чехословакии, "Солидарностью" в Польше и падением Берлинской стены, а "по ее ужасающему началу и бедственной середине". "Между 1945 и 1989 годами Запад по большей части проигрывал", - напоминает он и, в частности, указывает, насколько рискованна была холодная война с точки зрения ядерного балансирования. "Нынешние проблемы кажутся довольно мягкими по сравнению с этим, - утверждает обозреватель. - Северная Корея омрачала каждое президентство [в США], начиная с Билла Клинтона. Но она не является идеологическим или военным противником того же масштаба, что советская империя. Если уж на то пошло, путинская Россия тоже не является: ее измотанная экономика по размеру сопоставима с калифорнийской". Лукас видит и еще один повод для оптимизма: "Сообщения о смерти американского руководства также преувеличены. После некоторого тревожного раннего периода Трамп, похоже, принимает в общем-то тот же внешнеполитический подход, что и его предшественники". "США и Китай разрабатывают решение для северокорейского ракетного кризиса, заявил высший советник Дональда Трампа по безопасности", - передает The Times. Генерал Х.Р.Макмастер заявил, что Китай присоединился к международному консенсусу относительно того, что "угрожающее поведение" Ким Чен Ына не может продолжаться. По словам Макмастера, США и Китай используют все средства, "кроме военного варианта", но применение силы как таковой не исключено. Он заявил Британии, что у Америки есть огневая мощь для нейтрализации ядерной инфраструктуры режима, и что в этих целях она даже может нанести превентивный удар. Макмастер заявил британским главам силовых ведомств и военачальникам, что Америка уверена: она располагает разведданными для того, чтобы нанести удары по нужным объектам, и потенциалом, достаточным для их разрушения. Американские военные "не стали бы наносить превентивный удар в случае подземного ядерного взрыва, но они бы это сделали, если бы президент решил, что они [северокорейцы] запускают межконтинентальную баллистическую ракету", заявил бывший сотрудник администрации президента Буша, знакомый с обстановкой в Белом доме. "Помощники президента - Стив Бэннон, Рейнс Прибус и Стивен Миллер - пояснили, что они будут оказывать давление на Россию и Китай, с тем чтобы они обуздали своих сателлитов, Сирию и Северную Корею", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Также по теме: Романо Проди: "Пекин не ответит на действия США, Америка уступит по торговле" (La Repubblica) "На того, кто выглядит опасным, не нападают" (Die Welt)