Тайные связи Марин Ле Пен за рубежом

"Стремясь исправить свой экстремистский имидж и создать себе уровень, приемлемый для президентских выборов, Марин Ле Пен исподволь множит число скрытых контактов за рубежом, порой парадоксальным образом опираясь на старые личные связи своего отца. Однако если в Москве она удостоена пышного приема и ею начинают интересоваться в Вашингтоне, то она по-прежнему производит невыгодное впечатление в Тель-Авиве, Берлине и Лондоне", - пишет журналист Le Figaro Венсан Нузий.

"Она мечтала об этой фотографии! Принятая Владимиром Путиным в Кремле 24 марта, в присутствии российских телекамер, Марин Ле Пен получила зримое признание в Москве, которого она жаждала, начиная с первых своих поездок в Россию в 2011 году, - говорится в статье. - Путин позаботился о том, чтобы заявить, что он не собирается "оказывать влияние" на французскую президентскую кампанию. Но, добавив, что его гостья является представительницей "политического спектра, который быстро расширяется в Европе", российский президент все же оказал демонстративную поддержку Марин Ле Пен. Кандидат от "Национального фронта", приверженная "взглядам на мультиполярный мир", которые отстаивает Путин, тщательно подготавливала этот неожиданный визит в Кремль. Ее дипломатический советник, сорокалетний Людовик де Данн, говорящий на трех языках, который работает рядом с ней с 2012 года, держал переговоры об этой встрече на высшем уровне в большом секрете. "Мы ожидали согласия целый год, - признался он. - Увидев сильную позицию Марин Ле Пен в опросах общественного мнения, президент Путин счел, что он может на законном основании принять ее официально".

"В глазах кандидата Ле Пен это признание в Москве, сколь бы спорным оно ни казалось, являет собой важный этап, поскольку в своей гонке за место в Елисейском дворце Марин Ле Пен пытается выстроить для себя высокую значимость на международном уровне. Это дается с трудом, - отмечает автор статьи. - Хотя она желает оседлать популистскую волну, которая в июне 2016 года подтолкнула британский электорат в пользу "Брекзита" и вызвала избрание Дональда Трампа в США в ноябре, ей не удалось быть принятой на высоком уровне в Лондоне и Вашингтоне. На самом деле, гипотеза о ее потенциальной победе 7 мая этого года вызывает все больший интерес у зарубежных СМИ и ступор у многих государственных канцелярий по всему миру, так как ее избрание способно расшатать весь континент. "Если она будет избрана, это будет означать конец Евросоюза и евро", - с удовольствием отмечает один из приближенных Марин Ле Пен.

"Чтобы преодолеть временные трудности, она поручила Людовику де Данну сделать перевод своей программы и придумать послания на английском языке в социальных сетях с тем, чтобы объяснить свои предложения. "Надо позаботиться о нашей международной репутации, ответить зарубежным СМИ, рассеять недопонимание", - признался советник. В предвыборном штабе команда активистов переводит тексты кандидата на президентских выборах на семь языков, в том числе на русский", - отмечает Нузий.

"Любопытно, что за границей кандидат от "Национального фронта" также опирается на старые личные связи своего отца, в то время как официально она с ним порвала и к его имиджу по-прежнему приклеены антисемитские провокации, из-за которых перед ним оказались закрытыми многие двери", - говорится в статье.

"Начиная с Великобритании. Вот уже много лет "Национальный фронт" с трудом находит людей со сходными взглядами по ту сторону Ла-Манша, - передает журналист. - Вновь встав во главе "Национального фронта" в 2011 году, Марин надеялась сблизиться с "Партией независимости Соединенного Королевства" (Ukip) под руководством Найджела Фараджа, проповедующей еврофобию, выступающей против иммиграции и имевшей все шансы на успех. Однако горячий британский демагог, уже с давних пор ставший ярым приверженцем "Брекзита", так и не согласился вести диалог с "Национальный фронтом", считая его нерукопожатным".

"Несмотря на свою официальную поддержку "Брекзита", кандидат от "Национального фронта" приобрела немного искренних друзей в Лондоне. Она даже не стала добиваться встречи с премьер-министром Терезой Мэй, понимая, что эта инициатива обречена на провал", - пишет автор.

"Германия также остается трудным пунктом назначения. Естественно, Марин Ле Пен не стала просить о встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель, в отличие от Франсуа Фийона и Эммануэля Макрона", - говорится в статье. "Они едут в Берлин получать приказы, в то время как госпожа Меркель представляет все то, что для нас ненавистно в Европе, - это тенденция к созданию и поддержанию наднациональных институтов и политика массированной иммиграции", - рассказывает один из ближайших помощников Ле Пен на президентских выборах. По его мнению, столкновение обещает быть яростным: если глава "Национального фронта" будет избрана 7 мая, то "дуэль между Марин Ле Пен и Ангелой Меркель станет решающей для Европы".

"Задача оказывается еще более проблематичной в США. Еще до своей победы в ноябре Дональд Трамп получил поддержку от руководителей "Национального фронта", в том числе от Марин Ле Пен, сторонницы "всего, кроме Хиллари Клинтон". Начиная с 9 ноября она направляла свои "поздравления" вновь избранному президенту, настойчиво утверждала, что у него есть ее номер телефона и что у них "есть давние общие знакомые". На самом деле, окружение Трампа, у которого есть старые связи с британцем Найджелом Фараджем, имеет мало прямых связей с "Национальным фронтом". Стив Бэннон, тайный советник нового президента и соучредитель ультраконсервативного сайта Breitbart News, объяснил в прошлом году, что он видит в Марион Марешаль Ле Пен "новую восходящую звезду" французской политики. Но он также высказался в сдержанной манере по поводу партии, возглавляемой Марин Ле Пен", - передает Нузий.

"Для создания своего международного имиджа глава "Национального фронта" прежде всего может рассчитывать на свои российские связи. В Москве ей всегда оказывают радушный прием, и ее личные связи расширяются с каждым новым визитом. Там еще ее отец и его друзья открыли перед ней все двери. Жан-Мари Ле Пен уже давно поддерживает тесные отношения с некоторыми представителями российских правых сил: например, с художником-монархистом Ильей Глазуновым, соучредителем российской Национал-большевистской партии Александром Дугиным, путинским олигархом Константином Малофеевым и ультранационалистом Владимиром Жириновским, бывшим сотрудником КГБ, который пригласил его к себе на свадьбу в 1996 году, - отмечает автор статьи. - Марин Ле Пен последовала по стопам своего отца. В октябре 2011 года она объясняла российскому изданию "Коммерсант": "Я не скрываю, что в некотором роде я восхищаюсь Владимиром Путиным".

"В июне 2013 года Марин Ле Пен смогла встретиться в Москве с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, приближенным Путина, а также с другими высокопоставленными лицами. Первая неофициальная встреча с Путиным, не подтвержденная "Национальным фронтом", могла произойти во время этого посещения. "Почему меня принимают? Наверное, потому, что я доказала во Франции свою лояльность в отношении России", - объясняла она студентам Московского государственного института международных отношений (МГИМО), упоминая также о том, как она смело выступает против французских СМИ, демонизирующих Россию", - сообщает журналист.

"С тех пор ее никак нельзя было упрекнуть в отсутствии "лояльности" в отношении Москвы. Кандидат на французских президентских выборах выступила против экономических санкций, наложенных на Россию, одобрила аннексию Крыма и поддержала военную интервенцию Путина по оказанию помощи Башару Асаду, стремящемуся раздавить своих оппозиционеров в Сирии", - говорится в статье.

"Путин сделал ставку на Марин Ле Пен. Между ними существует реальное совпадение взглядов. "Национальный фронт" играет роль союзника Москвы, которую исполняла французская коммунистическая партия в годы холодной войны в отношении СССР", - анализирует Тома Гомар, директор Французского института международных отношений и соавтор книги "Наш национальный интерес".

"У нее есть настоящий российский фан-клуб, от журналиста Владимира Большакова, автора хвалебной книги "Зачем России Марин Ле Пен", до молодой активистки-ультранационалистки Марии Катасоновой, которая размахивает перед телекамерами лестными портретами трех своих любимых лидеров - Трампа, Ле Пен и Путина. Пропутинская позиция Ле Пен, возможно, помогла ей получить финансовую поддержку, если верить переписке между одним высоким чином в Кремле и бывшим депутатом Госдумы, близким к "Национальном фронту", раскрытой независимым французским интернет-изданием Mediapart: "Надо будет отблагодарить французов тем или иным способом", - так объяснял в марте 2014 года советник Путина после того, как глава "Национального фронта" заявила, что считает неоспоримым результат референдума в Крыму в пользу его присоединения к России. Несколько дней спустя Марин Ле Пен была принята со всеми почестями в Москве, как и ее отец через несколько месяцев. Параллельно 4 апреля 2014 года Cotelec, микропартия, созданная Жан-Мари Ле Пеном, получила кредит в 2 млн евро от некой кипрской компании, контролируемой русскими. Затем 11 сентября того же года "Национальный фронт" напрямую получил кредит в размере 9 млн евро от "Первого чешско-российского банка", руководимого приближенными Кремля", - утверждает автор публикации.

"После этого "Первый чешско-российский банк" обанкротился, из-за чего российские финансовые власти предприняли действия по досрочному возмещению этого кредита, срок которого теоретически истекал в сентябре 2019 года. Марин Ле Пен, которая нуждается в этих деньгах, отказалась это сделать. Марин Ле Пен признает, как она это повторила на канале CBS 5 марта, что она продолжает поиски денег (как в США, так и в России), чтобы профинансировать президентскую и парламентскую избирательную кампанию этого года, - сообщает Нузий. - Не найдя поддержку у французских банков, "Национальный фронт" снова поворачивается в сторону русских, в прошлом году был сделан запрос на кредит в 3 млн евро, на сегодняшний день еще нет результата".

"Личные связи между Москвой и "Национальным фронтом" укрепляются. Но, как правило, они носят непрозрачный характер", - подытоживает журналист.