Пекин боится быть отодвинутым на второй план в северокорейском досье

Франсуа Годман, директор программы Азии и Китая Европейского совета по внешней политике, рассматривает вопросы эскалации войны на северокорейском полуострове. Интервью взяла журналистка Liberation Лоранс Дефрану.

"В то время как на Западе усиливается критика и карикатурные насмешки, возможно, недооценивающие администрацию Трампа, Китай воспринимает его с осмотрительностью и вполне всерьез, делая паузу на нескольких плацдармах и не реагируя сверх меры, - констатирует Годман. - Образ действия президента Си Цзиньпина в ходе встречи с американским коллегой в Мар-а-Лаго весьма выразителен. Когда Трамп, прежде чем приступить к десерту, сказал ему, что собирается нанести воздушные удары по Сирии, по словам американских источников, Си Цзиньпин подумал несколько секунд и ответил: "Окей, я согласен", - несмотря на огромную близость Китая и России".

"Однако с тех пор, как американский президент произнес: "Мы больше не рассчитываем на вас, чтобы разрешить проблему Северной Кореи, мы будем действовать сами", Пекин стал опасаться, не окажется ли он на вторых ролях в северокорейском досье. Китайцы не знают - то ли позиция Трампа твердая, то ли это блеф, но, судя по всему, принимают ее всерьез", - считает Годман.

"Очевидно, что угроза прямого американского воздействия на Северную Корею, хотя и не совсем достоверная, может заставить Китай сдвинуться с места после 25 лет спокойной политики. Самая агрессивная газета китайской коммунистической партии Global Times, пусть и не всегда отражающая позицию правительства, в среду пригрозила Северной Корее нефтяным эмбарго, - сообщает эксперт. - После воздушных ударов по Сирии и твитов по Северной Корее обеспокоенность Китая выражается в том, что он занял более жесткую позицию в отношении Пхеньяна".

"Со стороны Китая просматривается появление новых приоритетов: теперь его главный торговый партнер, самый серьезный и самый опасный, - это США", - полагает Годман.

"Что касается Японии, то наоборот, мы являемся свидетелями возобновления нарушений Китаем морского пространства, в том числе военными кораблями в районе островов Сенкаку, и множества нарушений воздушного пространства", - указывает эксперт.

"Пусть еще не снят вопросительный знак по поводу стратегического видения Дональда Трампа, мы не можем отрицать наличия маневрирования и крупных действий с его стороны. Его политика, насколько возможно ее додумать, поскольку сложно делать обобщения на основании твитов, представляется скорее компромиссной, нежели мессианической. Когда он говорит китайским руководителям, что "уступки по северокорейскому досье помогут продвинуть торговое досье", речь идет о сделке. Целенаправленная стратегия администрации Трампа и самого Дональда Трампа ни в целом, ни по Азии еще не продемонстрирована", - комментирует Годман.