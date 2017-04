17 апреля 2017 г. Дэвид Э.Сэнджер, Уильям Дж.Брод | The New York Times "Кубинский ракетный кризис в замедленном темпе" в Северной Корее "Все составляющие северокорейского ядерного кризиса - упорные попытки Ким Чен Ына создать арсенал, пропаганда и дезинформация, окружающие его успехи, намеки на тайную войну США, пытающихся подорвать эти усилия, чтобы не пришлось идти на открытую конфронтацию, - можно было наглядно наблюдать в прошедшие выходные", - пишет The New York Times. По словам Роберта Литвака (Woodrow Wilson International Center for Scholars, Вашингтон), сейчас разыгрывается "кубинский ракетный кризис в замедленном темпе". "Но замедленный темп, кажется, ускоряется, - замечают журналисты Дэвид Э.Сэнджер и Уильям Дж.Брод: - президент Трамп и его помощники четко дают понять, что США больше не намерены мириться с прогрессом, который привел Кима так близко к его целям". "Хотя все исторические аналогии неизбежно неточны - для начала, президент Джон Кеннеди имел дело с Советами и Фиделем Кастро в течение опасных 13 дней в 1962 году, в то время как корни корейского кризиса уходят на четверть века назад, - одна параллель очевидна. Когда национальные амбиции, личное самомнение и смертельное оружие смешиваются, возможности просчета многочисленны", - полагают журналисты. Они напоминают о недавних переговорах между Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, на которых обсуждалась возможность Китая "повлиять" на Ким Чен Ына. Тот факт, что Ким не приурочил ядерные испытания к празднествам в эти выходные по случаю дня рождения его деда, основателя страны и ее ядерной программы Ким Ир Сена, возможно, свидетельствует, что Си Цзиньпин заставил его притормозить, предполагают Сэнджер и Брод. Несмотря на все разговоры о возможных межконтинентальных баллистических ракетах, способных долететь до США, одной из "звезд" на военном параде в Пхеньяне была ракета меньшего радиуса действия KN-15. Это ракета на твердом топливе, которая может быть запущена в течение нескольких минут, в отличие от ракет на жидком топливе. "Это означает, что они гораздо менее уязвимы для превентивного удара американской ракеты, запущенной с базы в Японии или с корабля авианосной ударной группировки, подобной той, что была размещена Трампом у корейских берегов", - поясняют авторы. "Однако в остальном триумфальный день Кима был омрачен неудачным испытанием ракеты. Раньше Северная Корея довольно успешно запускала ракеты и они продавались по всему миру. Затем запуски начали давать сбои, что позволило делать предположения о тайном влиянии Вашингтона", - говорится в статье. "Не меньшую тревогу у чиновников и частных аналитиков в Вашингтоне вызывает устойчивый прогресс Северной Кореи, достигнутый в течение десятилетия, в разработке ядерных боеголовок, которые достаточно малы, чтобы ими оснащались ракеты большой дальности", - пишет издание. "Было бы соблазнительно провести аналогию с Кубой, однако Ким, вероятно, держит в голове другие ядерные переговоры, а именно - с Ливией в 2003 году. Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласился отказаться от своей новой ядерной программы в обмен на данные Западом обещания экономической интеграции и улучшения отношений. Но этого не произошло: как только население Ливии повернулось против диктатора в ходе "арабской весны", США и их союзники оттеснили его от руководства, а в конце концов расстреляли", - пишут Сэнджер и Брод. "Периодически северокорейцы пишут об этом опыте, отмечая, каким же "болваном" был полковник Каддафи, отказавшийся от ядерной программы, которая могла его спасти. По-видимому, Ким не собирается совершать ту же ошибку", - заключают авторы. Источник: The New York Times