Романо Проди: "Пекин не ответит на действия США, Америка уступит по торговле"

Американцам придется заплатить за Северную Корею высочайшую цену китайцам, - сказал 77-летний экс-премьер Италии Романо Проди в интервью La Repubblica и в шутку добавил: - как, вероятно, китайцам пришлось раскошелиться при покупке ФК "Милан" у Сильвио Берлускони.

Американский политолог Грэхам Аллисон, придумавший термин "ловушка Фукидида", ранее заявлял изданию, что Китаю не избежать войны с США, "потому что сегодня Пекин - это развивающаяся держава, которая пугает Вашингтон", как во времена древнегреческого историка Фукидида возвышение Афин пугало Спарту. Комментируя это утверждение, Проди, который, кроме прочего, является профессором в Китайско-европейской международной бизнес-школе в Шанхае (CEIBS), заявил, что он "очень обеспокоен" "демонстрациями силы", но не думает, что Китай "намеревается отвечать ударом на удар. Его стратегия - терпеливый рост: усердная подготовка к соревнованию за мировое первенство".

"Ловушка Фукидида" существует, - признал он. - Но война не неизбежна". И это несмотря на непредсказуемый элемент в лице Северной Кореи? - осведомился журналист. "Дональд Трамп начал с заявлений: сейчас я все сделаю, во всем разберусь и все улажу. Но вы думаете, Китай ему даст разбежаться? Только посмотрите, как он фантастически использует ту же Северную Корею!" - ответил Проди. Политик пояснил, что "Северная Корея существует за счет Китая. Он снабжает ее сырьем и продовольствием. Американцы это знают и хотят, чтобы китайцы что-то предприняли. Но правда в том, что Северная Корея вносит нулевой вклад во внешнюю торговлю китайцев. Поэтому они без всякого для себя ущерба могут закрыть границу, но так они окажут огромную услугу американцам. И тут мы подходим к принципу do ut des (даю, чтобы ты дал. - лат.). Китайцы скажут: теперь настала ваша очередь платить, ведите себя хорошо, например, касательно торговых ограничений".

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде помогла ослабить напряжение между двумя странами? "Эти два лидера - полная противоположность друг другу в психологическом плане, - подчеркнул Проди. - Один - азартный игрок, другой - политик-математик. Оба они пользуются статистическими расчетами, но с разными целями: один - чтобы завышать ставку, а другой - чтобы строить будущее".

Президенты США и Китая "принюхались друг к другу, как хорошие собаки, натасканные на поиск трюфелей", добавил бывший премьер Италии, который, однако, считает, что Си был "очень раздражен тем, что он не знал о ракетах, готовившихся обрушиться на Сирию". История с Сирией повторится в случае с Северной Кореей: Трамп отреагирует на новые ядерные испытания? - спросил журналист. "Может они и проведут испытания, но что тут может сделать Трамп? Он направит туда 26 подлодок, 42 судна-кенгуру, не знаю, что еще, - это решают военные, как в Сирии. Как бы то ни было, он может сделать все, кроме того, чтобы спровоцировать реакцию Китая", - подытожил Проди.