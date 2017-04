17 апреля 2017 г. Тим Шипмен, Данкан Геддес | The Times Северокорейская угроза "не может сохраняться" "США и Китай разрабатывают решение для северокорейского ракетного кризиса, заявил высший советник Дональда Трампа по безопасности", - передает The Times. Генерал Х.Р.Макмастер заявил, что Китай присоединился к международному консенсусу относительно того, что "угрожающее поведение" Ким Чен Ына не может продолжаться, говорится в статье. По словам Макмастера, США и Китай используют все средства, "кроме военного варианта", но применение силы как таковой не исключено. Он заявил Британии, что у Америки есть огневая мощь для нейтрализации ядерной инфраструктуры режима - и что в этих целях она даже может нанести превентивный удар, пишет издание. Макмастер заявил британским главам силовых ведомств и военачальникам, что Америка уверена: она располагает разведданными для того, чтобы нанести удары по нужным объектам, и потенциалом, достаточным для их разрушения. "Они сделают все необходимое, - сказал британский источник об американских военных. - Обсуждаются все возможные варианты. Они считают, что у них есть необходимый потенциал для удара по объектам и их разрушения. Они уверены в том, что знают, где что находится, и могут нанести эффективные удары". Высокопоставленный источник в правительстве сообщил: "Они теперь пришли к выводу, что, возможно, придется уничтожить объекты превентивно. Фэллон [министр обороны Великобритании] обсудил с Мэттисом [министром обороны США] пару недель назад, каковы возможные варианты. Они гораздо ближе стоят к военным действиям, чем это было год назад". "Они не стали бы наносить превентивный удар в случае подземного ядерного взрыва, но они бы это сделали, если бы президент решил, что они [северокорейцы] запускают межконтинентальную баллистическую ракету", - заявил бывший сотрудник администрации президента Буша, знакомый с обстановкой в Белом доме. По данным источников в Уайтхолле, агрессивная позиция Америки по отношению к Северной Корее - после применения в Афганистане тяжелой фугасной авиационной бомбы (Moab) и удара крылатыми ракетами по Сирии - является частью новой стратегии, о которой команда Трампа рассказала Борису Джонсону, когда он посетил Белый дом в марте. "Помощники президента - Стив Бэннон, Рейнс Прибус и Стивен Миллер - пояснили, что они будут оказывать давление на Россию и Китай, с тем чтобы они обуздали своих сателлитов, Сирию и Северную Корею", - говорится в статье. "На этом будет сосредоточена их внешняя политика, - заявил источник в Уайтхолле. - Администрация Трампа решительно настроена сделать все, чтобы [Ким] не получил межконтинентальные ракеты". Источник: The Times