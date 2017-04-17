Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
18 апреля 2017 г.
17 апреля 2017 г.

Герхард Хегманн | Die Welt

"На того, кто выглядит опасным, не нападают"

По мнению немецкого эксперта по Северной Корее и основателя мюнхенской аналитической компании ST Analytics Маркуса Шиллера, прошедший в Пхеньяне военный парад имел целью продемонстрировать всем, что "Северная Корея опасна и она постоянно делает новое оружие". Посредством этой формулы северокорейское руководство хотело обозначить позицию: "На того, кто выглядит опасным, не нападают", - цитирует Die Welt слова эксперта,

Но в то же время Северная Корея, уверен Шиллер, "не в состоянии вести долгую войну".

Более того, согласно оценкам эксперта, "КНДР необходимо еще много лет для того, чтобы создать полноценную межконтинентальную ракету, способную достичь западного побережья США". "Серьезная боевая ракета потребует еще десяти лет разработки, а возможно, даже больше. Это зависит от того, сколько в действительности работы надо еще проделать", - говорит Шиллер.

В среднем разработка межконтинентальной ракеты, способной нести несколько боеголовок, какие есть у США, России и Китая, "занимает до 20 лет и требует миллиардных трат".

Шиллер добавил, что "Северной Корее может совершить единичный межконтинентальный удар при помощи ракеты для доставки спутников в космос".

"Но, возможно, проще было бы послать к берегам Гавайев торпеду с боеголовкой и взорвать ее там. Вероятность, что такую торпеду успешно перехватят, намного ниже, чем у успешных ракетных испытаний. Но у политики иные правила", - полагает Шиллер.

Источник: Die Welt


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               