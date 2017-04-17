По мнению немецкого эксперта по Северной Корее и основателя мюнхенской аналитической компании ST Analytics Маркуса Шиллера, прошедший в Пхеньяне военный парад имел целью продемонстрировать всем, что "Северная Корея опасна и она постоянно делает новое оружие". Посредством этой формулы северокорейское руководство хотело обозначить позицию: "На того, кто выглядит опасным, не нападают", - цитирует Die Welt слова эксперта,

Но в то же время Северная Корея, уверен Шиллер, "не в состоянии вести долгую войну".

Более того, согласно оценкам эксперта, "КНДР необходимо еще много лет для того, чтобы создать полноценную межконтинентальную ракету, способную достичь западного побережья США". "Серьезная боевая ракета потребует еще десяти лет разработки, а возможно, даже больше. Это зависит от того, сколько в действительности работы надо еще проделать", - говорит Шиллер.

В среднем разработка межконтинентальной ракеты, способной нести несколько боеголовок, какие есть у США, России и Китая, "занимает до 20 лет и требует миллиардных трат".

Шиллер добавил, что "Северной Корее может совершить единичный межконтинентальный удар при помощи ракеты для доставки спутников в космос".

"Но, возможно, проще было бы послать к берегам Гавайев торпеду с боеголовкой и взорвать ее там. Вероятность, что такую торпеду успешно перехватят, намного ниже, чем у успешных ракетных испытаний. Но у политики иные правила", - полагает Шиллер.