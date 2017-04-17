Венгрия подозревает, что миллиардер Сорос стоит за нелегальной иммиграцией

С недавних пор венгерский премьер-министр Виктор Орбан проводит кампанию против критически настроенных к правительству организаций и американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщает немецкая газета Die Welt.

На днях премьер "добавил масла в огонь": в субботнем номере венгерской проправительственной газеты Magyar Idök было опубликовано интервью Орбана, в котором он установил связь между миграционным кризисом и основанным Соросом Центральноевропейским университетом (CEU).

Так, Орбан заявил, что "Джордж Сорос через свои организации в Венгрии и при помощи огромных денежных средств стимулирует нелегальную иммиграцию в страну".

В частности, миллиардер, по словам политика, финансирует "многочисленные и замаскированные под гражданские объединения организации-лоббисты" и содержит "настоящую сеть со своими представителями, собственными СМИ, сотнями людей и собственным университетом". Венгрия, по мнению Орбана, должна "защититься от этого и начать борьбу с этим явлением".

Между тем новый принятый в начале месяца венгерский закон, по которому власти могут закрыть CEU, уже вызвал критику и волну протестов по всему миру, добавляет Die Welt.