17 апреля 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post Символам советского послевоенного строительного бума приходит конец С 1954 по 1964 год, при Никите Хрущеве, 54 млн советских граждан - четверть населения СССР - переехали в новые квартиры, сообщает Эндрю Рот в The Washington Post. "Эти квартиры, передовые для своего времени благодаря быстроте и дешевизне их строительства, а также тому, что их окружали зелеными зонами, не славились своей эстетической привлекательностью. Некоторые ранние варианты строились из более дешевых материалов, только на 25 лет, чтобы простоять до тех пор, пока Советский Союз успешно построит коммунизм и заменит их чем-нибудь получше", - говорится в статье. "Теперь, в Москве, их время истекло. В феврале мэр Сергей Собянин объявил о том, что может оказаться крупнейшим в истории проектом по сносу городского жилья. Речь идет об уничтожении почти 8 тыс. зданий, главным образом пятиэтажек, в том числе построенных при Хрущеве. В ходе этого проекта по переселению место жительства сменят 1,6 млн человек, - говорится в статье. - (...) По словам критиков, это на руку застройщикам". "Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить", - цитирует Рот Владимира Путина. "Некоторые с радостью прощаются со стареющими квартирами, известными своими низкими потолками, тонкими стенами и ненадежным водопроводом", - говорится в статье. Однако, по мнению польского архитектора Кубы Снопека, автора книги "Беляево навсегда", хрущевки были важным шагом вперед в городском планировании, передает журналист. "Очень легко описать недостатки этой архитектуры, - сказал Снопек, хлопотавший о внесении района Беляево в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. - Она уязвима, потому что некрасива и не выглядит ценной. Но ее достоинства передать трудно, потому что они неочевидны". "Но хоть люби, хоть ненавидь хрущевки, их жители беспокоятся о том, чтобы получить новые приличные квартиры взамен снесенных, - говорится в статье. - Некоторые организуются для правовой или политической битвы". "Мы, владельцы, не собираемся просто так отдать наши квартиры за то, что они нам дадут, - сказала Кари Гуггенбергер, ИТ-разработчик, которая также ведет группу в Facebook "Москвичи против сноса". - Через два месяца будут списки домов под снос. Так что через два месяца будет буря". Источник: The Washington Post