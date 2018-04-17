Германия и североевропейские страны препятствуют реформам евро, которых требует Макрон

"Забастовка транспортников, протесты студентов, а теперь - и традиционное немецкое nein в ответ на обещания Макрона", - пишет испанская El Pais. "Сегодня французский президент выступит в Европарламенте с целым залпом идей о том, как усилить евро раз и навсегда", - напоминает журналист Клауди Перес.

"Но лидер, победивший популистов, сталкивается с суровой реальностью: неясно, как он претворит красивые слова из своих напыщенных речей в меры, не уступающие по масштабу его устремлениям. Берлин отвергает все его предложения; так же настроен примерно десяток северных партнеров", - говорится в статье.

"Европа на протяжении всей "великой рецессии" твердит, что архитектура евро остается несовершенной и может не выдержать следующего кризиса. Но никому не удается переубедить Германию: реформирование еврозоны всегда больше напоминало усилия велосипедиста, который едет в гору, чем жест водителя, нажимающего на газ спортивного автомобиля. Так получается и на сей раз", - пишет издание.

По мнению автора, казалось, что Макрон сможет добиться реформ. Меркель даже пообещала, что это произойдет, если Макрон проведет свои реформы - те, которые Франция откладывает десятилетиями. "Эти реформы начались (сопровождаемые протестами), но обещания Германии унес ветер: партия Меркель отвергает все предложения Франции, направленные на усиление евро", - пишет автор, ссылаясь на проект резолюции, внесенный в парламент Германии.

"Европейские лидеры планировали в марте шаги, направленные на приближение к банковскому союзу и преобразование механизма срочной экономической помощи в Европейский валютный фонд, но немцы четко отвергли эти предложения. Около десятка стран во главе с Голландией заняли еще более ортодоксальную позицию, отвергнув в документе, представленном ими в марте, любые шаги вперед", - говорится в статье. "В июне будет мало шагов вперед; возможно, будут какие-то чисто косметические изменения", - заявил неназванный высокопоставленный источник в ЕС.

"Вдобавок, по словам опрошенных нами источников, Брюссель вскоре планирует представить "антикризисный бюджет", который, чтобы выглядеть убедительно, должен иметь "огневую мощь" в размере как минимум 30 млрд евро. Германия, как всегда, отвечает "нет", - пишет издание.

По мнению издания, Германия спокойно пережила экономический кризис, начавшийся в 2008 году. "Возможно, Берлин разрешит определенные расходы на оборону и безопасность, но в июне лидерам придется смириться с утверждением неизвестно какой по счету "дорожной карты", - говорит эксперт Даниэль Грос.

"Чтобы увидеть подлинные реформы, придется дождаться следующего кризиса", - заключил эксперт Пол де Граув. "Возможно, тогда будет уже слишком поздно", - отметил его коллега Чарльз Виплос.