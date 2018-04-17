Асма Асад, женщина рядом с сирийским властителем

"В своем Instagram она предстает во время визита в детский дом, на встрече со сражавшимися в Восточной Гуте женщинами-военными, с собственными детьми или в приподнятом настроении рядом со своим мужем Башаром Асадом. Асма Асад производит впечатление умеющей убедительно говорить, у нее модная короткая стрижка и она демонстративно не покрывает голову платком", - пишет Focus.

Дочь кардиолога и матери-дипломата, Асма Асад выросла в Лондоне. Она ходила в элитную школу для девочек, изучала информатику в знаменитом Королевском колледже Лондона и работала аналитиком в Deutsche Bank и JP Morgan.

"Асма и Башар Асад, вероятно, познакомились во время учебы в Лондоне в начале 1980-х. Когда они стали встречаться, неизвестно. В декабре 2000 года, вскоре после того как Асад занял свой пост, они поженились. С 2001 по 2004 год у них родились трое детей: двое сыновей Хафез и Карим и средняя дочь Зейн", - рассказывает журналистка Хенриетте Йедике.

Асма Асад считалась надеждой Сирии, отмечается в статье. Она с рюкзаком ездила по стране, общалась с людьми и хотела ободрить жителей, добиться перемен. "И по сей день она эффективно позиционирует себя в СМИ как благодетельницу, обнимает маленьких детей, занимается социальными проектами и играет роль любящей матери отечества", - сообщает немецкое издание.

Особое внимание Focus обращает на то, что 42-летняя Асма Асад - суннитка. "Ее муж и вся правящая клика - алавиты, это секта в шиитском исламе, - поясняет издание. - Асма помогает своему мужу выдавать себя за вождя всех религиозных групп, хотя он уже убил или изгнал множество суннитов".

В октябре 2016 года в интервью российскому телеканалу Асма Асад встала на защиту своего мужа, назвав его "очень бескорыстным человеком". По ее словам, в Сирии каждому грозит опасность из-за гражданской войны, но она отказывается жить в страхе.

Асма Асад никогда не обладала влиянием, которое ей приписывали. В политическом плане она не играет в обществе никакой роли, подчеркивает издание. "Асма аль-Асад любит дорогую обувь и дизайнерские платья. В своем Instagram она предстает как модель", - говорится в статье.

Помимо сирийского гражданства, у нее есть британское. Около года назад некоторые британские парламентарии требовали лишить Асму Асад гражданства. По британскому закону, лишение гражданства считается оправданным, если это "полезно для всеобщего блага", но пока до этого дело не дошло, пишет Focus.