"У Европы больше нет влияния в Сирии"

В разговоре с журналисткой немецкого издания Frankfurter Rundschau Кордулой Дерфлер эксперт по Ближнему Востоку из фонда "Наука и политика" Гидо Штайнберг рассказал о своем видении ситуации в Сирии и о том, почему Россия, Иран и Асад уже победили в этом конфликте.

По мнению эксперта, военный удар, нанесенный сирийскому режиму США, Францией и Великобританией, не изменит ситуации в Сирии, так как удар был "сильно ограничен".

Франция и Германия заявили о том, что предпримут новые попытки принятия решения по сирийскому конфликту с помощью переговоров. "В важных переговорах не принимают участия ни европейцы, ни США. Решающее значение имеют Россия, Иран и Турция, то есть державы, использующие свои войска. На их переговорах будет решено, как будет выглядеть послевоенное устройство Сирии. (...) Не только Германия, но и Великобритания и Франция больше не имеют влияния на сирийский конфликт", - заявил эксперт.

"Россия, Иран и Сирия уже победили в этом конфликте. Теперь возникает вопрос, в состоянии ли они взять и удерживать под контролем оставшиеся регионы страны. Самая большая проблема асадовского режима - это нехватка солдат", - добавил Штайнберг.

Как долго режим Асада сможет выдержать войну? - "Бесконечно, пока у него есть поддержка России и Ирана, от которых он сильно зависит. Если русские и Иран этого захотят, Асад еще долго будет занимать свой пост. Поэтому требование о его уходе далеко от реальности".

Отвечая на вопрос журналистки о том, должна ли Европа теперь сближаться с Россией, без участия которой решение конфликта невозможно, эксперт заявил: "С Россией не будет взаимоприемлемого решения. Россия ранее пыталась решить конфликт силой, и это оказалось успешным. Поэтому Москва не видит потребности в переговорах".

"Россия, Сирия и Иран пытаются убедить Турцию прекратить поддержку повстанцев на северо-западе Сирии. Если это произойдет, то конфликт будет окончательно завершен", - сказал Штайнберг в заключение.