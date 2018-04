17 апреля 2018 г. Гидеон Рахман | Financial Times Западные удары не меняют реалии сирийской войны "Миссия выполнена", - таков был лаконичный, хотя и неоригинальный месседж Дональда Трампа после ударов по Сирии на прошлой неделе, пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман. Но "миссия" Америки в Сирии трудноопределима и, тем более, трудноосуществима, считает он. Автор выделяет пять основных вопросов, связанных с сирийским конфликтом: это химоружие, судьба самой Сирии, будущее Ближнего Востока, роль России и положение США как единственной мировой супердержавы. "Есть что-то особенное в зацикленности Запада на химическом оружии. В Сирии были убиты сотни тысяч людей. Относительно малая их доля стала жертвой химоружия. Заключается ли месседж в том, что сирийцев можно убивать, если не использовать определенный тип вооружений? Существует опасность того, что именно к такому выводу придет президент Башар Асад", - рассуждает Рахман. Несмотря на военные удары, по мнению автора, реальность заключается в том, что США и их союзники не собираются предпринимать объединенные усилия для свержения Асада. Они понимают опасности военного характера, связанные с западным вторжением, и опасаются, что на смену режиму Асада может прийти что-то худшее. "В результате траектория сирийской войны в основе своей, скорее всего, останется неизменной, с учетом того, что сирийское правительство при поддержке России и Ирана постепенно восстановит контроль над страной", - говорится в статье. "Но некоторые государства региона не рады намечающемуся политическому урегулированию, что означает, что они продолжат поддерживать подконтрольные им силы или вмешаются в ситуацию непосредственно", - пишет автор, поясняя, что усиление роли Ирана решительно не устраивает Израиль и Саудовскую Аравию, а Турцию - создание в Сирии курдского анклава. Ясно, что напряженность между Россией и Западом нарастает, и высокопоставленные западные чиновники ожидают, что ситуация ухудшится в ближайшие месяцы. "Однако, учитывая опасности непосредственного военного столкновения, США и их союзники попытаются не допустить, чтобы Сирия стала центральным фронтом в борьбе характеров с Кремлем", - пишет Рахман. "То, что Обаме не удалось отстоять свою "красную линию" по применению химоружия в Сирии, было истолковано во всем мире как символ отступления Америки. Отчасти именно по этой причине истеблишмент в Вашингтоне так хочет, чтобы администрация Трампа на этот раз приняла меры", - говорится в статье. "Тем не менее, имеется множество доказательств того, что Америка Трампа - непредсказуемый и сумасбродный партнер. Бомбардировки Сирии в прошлые выходные не смогут это изменить - как и ощущение, что влияние Америки на Ближнем Востоке снижается", - заключает автор. Источник: Financial Times