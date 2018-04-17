Поиск правды на руинах Думы - и сомнения одного врача по поводу химической атаки

"Это история города Дума, опустошенного, дурно пахнущего места, где лежат в руинах высотные жилые дома, - и подземной клиники, вид страдающих пациентов которой позволил трем из самых мощных государств западного мира подвергнуть Сирию бомбардировкам на прошлой неделе. Здесь есть даже доброжелательный врач в зеленом пальто, который, когда я следую за ним в эту самую клинику, бодро говорит мне, что видеозапись с "газом", ужаснувшая мир, несмотря на все сомнения, совершенно подлинная", - пишет корреспондент Independent Роберт Фиск.

"Впрочем, военные истории имеют обыкновение становиться все мрачнее. И тот же самый 58-летний опытный сирийский доктор затем добавляет кое-что, чрезвычайно неудобное: пациентов, говорит он, убил не газ, а нехватка кислорода в заполненных мусором туннелях и подвалах, в которых они жили, в ночь, когда дул ветер и шел массированный артобстрел, поднявшие пыльную бурю", - передает автор.

В то же время Франция утверждает, что у нее есть "доказательство" применения химоружия, и американские СМИ цитируют источники, в которых говориться, что анализы мочи и крови тоже это показали. ВОЗ заявила, что ее партнеры на местах оказали помощь 500 пациентам, "демонстрировавшим признаки и симптомы, соответствующие контакту с токсичными химикалиями".

Фиск пишет: "Я поговорил со многими людьми среди руин города, которые сказали, что они "никогда не верили" в истории про применение газа, которые обычно сочиняли, по их словам, вооруженные исламистские группировки".

"Я был со своей семьей в подвале моего дома в 300 метрах отсюда в ту ночь, но врачи знают, что произошло. Шел сильный артобстрел (со стороны правительственных войск, уточняет корреспондент), и самолеты уже были над Думой ночью - но в ту ночь был ветер и огромные облака пыли начали попадать в подвалы, где жили люди. Люди начали приходить сюда, страдая от гипоксии, нехватки кислорода. Потом кто-то у дверей, из "Белых касок", крикнул: "Газ!" - и началась паника. Люди начали поливать друг друга водой. Да, видеозапись была сделана здесь, она подлинная, но вы видите на ней людей, страдающих от гипоксии, а не от отравления газом", - рассказал доктор Асим Рахайбани, организовавший клинику в подвальном помещении, "Пункт 200".

"Как ни странно, - продолжает Фиск, - побеседовав в двумя десятками людей, я не смог найти ни одного, кто бы хоть чуть-чуть интересовался, какую роль сыграла Дума в принятии решения о западных авиаударах. Двое вообще сказали, что они не знают о том, что эти события взаимосвязаны".

"Белые каски" - волонтеры, оказывающие первую медицинскую помощь, - уже стали легендарными на Западе, но их история имеет свои особенности, отмечает автор. Они отчасти спонсируются Министерством иностранных дел Великобритании, и сотрудники большей части местных офисов - это жители Думы, говорится в статье.

"Конечно, мы должны услышать и их версию произошедшего, но здесь этого не произойдет: одна женщина рассказала нам, что все члены "Белых касок" в Думе покинули свою штаб-квартиру и решили сесть в автобусы, предоставленные правительством и охраняемые русскими, чтобы уехать в удерживаемую повстанцами провинцию Идлиб вместе с вооруженными группировками, когда окончательное перемирие было согласовано", - передает Фиск.