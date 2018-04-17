Ученые случайно получили поедающий пластик фермент, который может помочь с проблемой загрязнения

"Ученые создали вещество, способное "поедать" пластик, и оно может помочь справиться с мировой проблемой загрязнения окружающей среды", - сообщает The Independent.

Вещество основано на ферменте, который изначально произвели бактерии в японском центре переработки мусора. По мнению исследователей, микроорганизмы развили эту способность, чтобы питаться пластиком.

"Получивший название ПЭТаза за способность разрушать ПЭТ-пластик, используемый в производстве бутылок для напитков, фермент ускорил процесс разложения, который в обычных условиях занял бы сотни лет", - пишет журналист Джош Габбатисс.

Открытие питающихся пластиком бактерий в 2016 году эксперты и комментаторы провозгласили потенциальным естественным решением проблемы пластикового загрязнения. "Пытаясь проверить эти заявления, биолог Портсмутского университета Джон Макгихан и его коллеги случайно создали супермощную версию поедающего пластик фермента", - сообщает корреспондент.

"В фундаментальных научных исследованиях счастливая случайность часто играет значительную роль, и наше открытие не исключение", - сказал профессор Макгихан.

"Исследуя структуру фермента, ученые слегка изменили ту часть, которая предположительно была связана с расщеплением пластика, - говорится в статье. - Это усилило способность фермента разлагать ПЭТ, а также придало ему способность разрушать альтернативную форму ПЭТ-пластика, известную как ПЭФ".

"Хотя разделение больших кусков пластика на более мелкие само по себе не приносит пользы - в результате получаются микрочастицы такого типа, который в настоящее время наносит ущерб морской среде, - ученые предполагают, что их метод может быть использован для более эффективной переработки пластика", - сообщает автор статьи.

"Хотя еще далеко до того, чтобы можно было с помощью ферментов перерабатывать большое количество пластика, и первым делом, возможно, предпочтительнее сократить объем его производства, но это, безусловно, шаг в положительном направлении и к тому же очень захватывающая область науки", - прокомментировал химик-аналитик из Мельбурнского королевского технологического университета Оливер Джонс.