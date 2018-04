17 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Писать о "ЧВК Вагнер" в России опасно? Максим Бородин расследовал тему полувоенных российских формирований в Сирии. В воскресенье 32-летний журналист из Екатеринбурга умер после того, как выпал с пятого этажа. Бородин опрашивал родственников и командиров бойцов "Группы Вагнера", описывал секретность вокруг возвращения на родину тел наемников, убитых в бою, и молчание, предписанное их близким по поводу захоронений, пишут СМИ. Убийство, суицид или несчастный случай? Максим Бородин, журналист из Екатеринбурга, одним из первых стал писать о российских наемниках в Сирии. В воскресенье он погиб после падения из окна своей квартиры, сообщает Tagesspiegel. Полина Румянцева, главный редактор интернет-издания "Новый день", для которого писал Бородин, сочла, что речь не идет ни о случайности, ни о самоубийстве. Днем позднее она изменила свои комментарии, указав, что могла иметь место "трагическая случайность". По словам правозащитника Вячеслава Башкова, Максим Бородин за три дня до случившегося рассказывал ему, что за ним следят, и думал, что его могут арестовать, говорится в статье. "С самого начала Следственный комитет РФ заявил, что расследование гибели журналиста проводиться не будет - якобы из-за отсутствия признаков преступления", - пишет автор. Позднее появилась информации о начатых следственных действиях. "Бородин писал для "Нового дня" о бойцах "ЧВК Вагнера" из уральского города Асбест, которые погибли в Сирии в результате американского авиаудара 7 февраля", - говорится в статье. "ЧВК Вагнера", которую возглавляет подполковник ГРУ в запасе, по некоторым данным, тесно связана с российскими спецслужбами. Как писали СМИ, ее бойцы участвовали в захвате власти в Крыму, а также в операциях на Восточной Украине. Официально наемники в России запрещены", - поясняет автор статьи. "Российский журналист, недавно писавший о тайных российских военизированных формированиях в Сирии, умер в воскресенье, после того как упал с балкона своей квартиры на пятом этаже в Екатеринбурге", - передает The New York Times. В то время как полиция все еще расследует гибель 32-летнего Максима Бородина, она не рассматривается как подозрительная, говорится в заявлении российского Следственного комитета. Корреспондент Мэтью Лаксмур отмечает: "Однако в стране, в которой на оппозиционных активистов и журналистов, занимающихся разоблачениями, постоянно совершаются нападения, и иногда их убивают из-за их работы, это утверждение было высмеяно в некоторых кругах. Указывается на телефонный звонок Бородина накануне гибели". Утром в среду Бородин позвонил другу, Вячеславу Башкову, и сказал, что у него на балконе находится вооруженный человек, а несколько других людей в масках и камуфляже промелькнули на лестничной клетке перед его квартирой. Через час Бородин перезвонил Башкову и сказал, что он ошибся: видимо, вооруженные люди проводили тренировку. Бородин был известен как бесстрашный репортер, который брался за политически острые темы. В частности, он писал о православных активистах, пытавшихся не допустить показа в Екатеринбурге фильма "Матильда". В феврале и марте информагентство "Новый день" опубликовало несколько репортажей Бородина из города Асбеста, откуда родом были несколько человек, отправившихся в Сирию в составе "Группы Вагнера", понесшей большие потери в результате атаки на силы США в феврале, пишет газета. Бородин опросил родственников и командиров бойцов "Группы Вагнера", присутствовал на похоронах погибших, сообщает Лаксмур. Теперь в среду состоятся его похороны. "Убийство, суицид или несчастный случай? Весь уикенд циркулировала противоречивая информация об обстоятельствах смерти журналиста Максима Бородина, чьи журналистские расследования задевали власть, пишет Эммануэль Гриншпан в Le Figaro. Бородин "одним из первых опубликовал расследование о "Группе Вагнера" - тайной полувоенной организации, близкой к российскому Минобороны, отправлявшей наемников на Украину и в Сирию. Кроме того, он подробно описал секретность вокруг возвращения на родину тел наемников, убитых в бою, и молчание, предписанное их близким по поводу захоронений. Писать о "Группе Вагнера", существование которой не признано российскими властями, небезопасно", - полагает Гриншпан. Работая над другими темами, раздражавшими власти, Бородин уже становился жертвой нападения с железным прутом 11 октября 2017 года, закончившегося для него короткой госпитализацией. Долголетний друг и правозащитник Вячеслав Башков рассказал в Facebook, что Бородин накануне падения из окна позвонил ему, чтобы поделиться тревогой, что "его обложили силовики". Однако многие коллеги и друзья журналиста, контактировавшие с Le Figaro, признают, что Бородин с трудом справлялся со своей тягой к алкоголю и другим веществам и "вел нездоровый образ жизни". Федор Крашенинников, политолог, близкий к оппозиции, сказал Le Figaro, что у Бородина были "параноидальные склонности, он думал, что за ним следят". Многие другие журналисты писали о "Группе Вагнера", а Бородин, хотя и был хорошим журналистом, но работал всего лишь в местной газете, отметил Крашенинников. "Если режим и убил Бородина, то он делал это постепенно, лишая его всякой перспективы, как и многих социологов, политологов, адвокатов и экономистов, приговоренных к выбору между куском хлеба и своей честью", - сказал корреспонденту Леонид Волков, оппозиционер, много лет знакомый с Бородиным. Корреспондент The Telegraph Алек Лун побеседовал с друзьями екатеринбургского журналиста Максима Бородина, который умер в минувшее воскресенье от травм, полученных 12 апреля при падении с балкона. "Он делал много сообщений для информагентства "Новый день" о гибели россиян-наемников из скрытной "Группы Вагнера" при авианалетах США в Сирии в феврале", - пишет Лун. "По словам местного активиста Вячеслава Башкова, 11 апреля Бородин позвонил ему и попросил помочь найти адвоката, заявив, что вооруженные мужчины в масках на его балконе и на лестничной клетке готовятся к штурму его квартиры. Он (видимо, Башков. - Прим. ред.) позвонил нескольким адвокатам и журналистам, но позднее Бородин перезвонил и сказал, что ошибся, что, вероятно, это были учения по безопасности", - говорится в статье. Узнав, что его друг в больнице, Башков сообщил в полицию о звонке, но сказал, что полицейские его больше не расспрашивали. Полиция не связалась с адвокатами и журналистами, которым он звонил, добавил он. "Я думаю, подозрительно, что те, кто разговаривал с Бородиным за день до 12 апреля, не были допрошены, - сказал он. - И, конечно, многие считают, что смерть Максима, возможно, была связана с его публикациями о Сирии и частной военной компании "Вагнер", но мы не можем ничего утверждать, пока не будут объявлены результаты доследственной проверки".