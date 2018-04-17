Вопросы вокруг смерти российского журналиста, проводившего расследование по полувоенным формированиям

Максим Бородин, чьи журналистские расследования задевали власть, умер в воскресенье после того, как выпал из окна своей квартиры в Екатеринбурге, пишет корреспондент Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

"Убийство, суицид или несчастный случай? Весь уикенд циркулировала противоречивая информация об обстоятельствах смерти журналиста, в понедельник полиция начала расследование", - говорится в статье.

"Бородин работал в местном издании "Новый день" и одним из первых опубликовал расследование о "Группе Вагнера" - тайной полувоенной организации, близкой к российскому Минобороны, отправлявшей наемников на Украину и в Сирию. Кроме того, он подробно описал секретность вокруг возвращения на родину тел наемников, убитых в бою, и молчание, предписанное их близким по поводу захоронений. Писать о "Группе Вагнера", существование которой не признано российскими властями, небезопасно", - полагает Гриншпан.

Работая над другими темами, раздражавшими власти, Бородин уже становился жертвой нападения с железным прутом 11 октября 2017 года, закончившегося для него короткой госпитализацией, напоминает автор статьи.

Долголетний друг и правозащитник Вячеслав Башков рассказал в Facebook, что Бородин накануне падения из окна позвонил ему, чтобы поделиться тревогой: "Он сказал, что его обложили силовики, на балконе человек с оружием и на лестничной площадке люди в камуфляже и масках. Максим высказал мнение, что в кратчайшее время они к нему вломятся с обыском, а сейчас, видимо, ждут разрешения суда".

Однако многие коллеги и друзья журналиста, контактировавшие с Le Figaro, признают, что Бородин с трудом справлялся со своей тягой к алкоголю и другим веществам и "вел нездоровый образ жизни".

Федор Крашенинников, политолог, близкий к оппозиции, живущий в Екатеринбурге, пояснил Le Figaro, что у Бородина были "параноидальные склонности, он думал, что за ним следят". Многие другие журналисты писали о "Группе Вагнера", а Бородин, хотя и был хорошим журналистом, но работал всего лишь в местной газете, сказал Крашенинников, добавив: "Я не вижу, за какую статью он мог быть убит в столь зловещей манере".

"Если режим и убил Бородина, то он делал это постепенно, лишая его всякой перспективы, как и многих социологов, политологов, адвокатов и экономистов, приговоренных к выбору между куском хлеба и своей честью", - сказал корреспонденту Леонид Волков, оппозиционер, знакомый с Бородиным на протяжении многих лет.