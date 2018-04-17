Джеймс Коми: "Американцы должны подумать о вреде, нанесенном Дональдом Трампом ценностям страны"

Бывший директор ФБР, уволенный в 2017 году, пустился в медийное наступление против обитателя Белого дома, которого он считает "неспособным быть президентом по моральным принципам". Менее чем через год после своего увольнения Джеймс Коми публикует книгу мемуаров "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". Интервью с Коми записал корреспондент французской Le Monde в Нью-Йорке Арно Лепармантье.

"Мы видим налоговую реформу, бум экономики - действительно ли Трамп "неспособен" быть президентом, как вы утверждаете?" - спросил журналист.

"Трамп неспособен быть президентом по моральным принципам. Это не политическое мнение, это суждение о ценностях, я не думаю, что он в адекватной манере отражает ценности страны", - ответил Коми.

"Вы сравниваете методы Дональда Трампа с методами коза ностра, сицилийской мафии. Как применяется такой метод?" - поинтересовался журналист.

"Я сравниваю лидерство, культуру и стиль глав коза ностра с лидерством, культурой и стилем президента. Я не заставляю думать о том, что президент ломает людям ноги, грабит банки или разрушает магазины, но, подобно коза ностра, все вертится вокруг патрона. Нет никого выше него", - считает Коми.

"Вы публикуете свою книгу и начинаете медийное наступление. Вы думаете, что обладаете некой миссией?" - спросил интервьюер.

"Наверное, я не стал бы употреблять слово "миссия", но я думаю, что обязан говорить, особенно сейчас, в силу должности, которую я занимал при трех президентах, по причине угроз, которые я констатирую, нависших над американскими ценностями, дабы попытаться показать широкой публике то, каким должно быть лидерство", - утверждает собеседник издания.

"Импичмент стал бы хорошим решением?"

"Это процедура, обеспеченная нашей конституцией, законом, фактами и Конгрессом. У меня нет точки зрения по этому поводу, но я боюсь, как бы подобное средство не лишило американцев чувства ответственности. Они должны поразмыслить над ущербом, причиненным Дональдом Трампом американским ценностям, должны подняться и действовать в рамках демократического процесса. В определенном смысле, импичмент является кратчайшим путем", - полагает экс-глава ФБР.

"Каков предстоящий этап: промежуточные выборы 2018 года или президентские выборы 2020 года?" - спросил журналист.

"Предстоящий этап для всех американцев - вступить в обсуждение по поводу ценностей и того, какой урон им нанесен этим президентом. Данное осмысление должно стать постоянным, оно развернется во время выборов 2018 и 2020 годов. Мне неважно знать, за кого голосуют люди, за демократа или республиканца, но они должны убедиться в том, что деятели, за которых они голосуют, соблюдают наши ценности", - сказал Коми.

"У меня нет ни малейшего сомнения в том, что США устоят перед любым "стресс-тестом" любого президента, так как их социальные институты и гражданские ценности очень сильны", - заявил Коми.

"США действительно стали объектом российской атаки или это преувеличение со стороны всех тех, кто не приемлет тот факт, что американцы сами могли выбрать Трампа, и находит в лице России козла отпущения?" - поинтересовался интервьюер.

"У меня нет ответа на этот вопрос. Думаю, что Дональд Трамп был избран президентом США легально и в соответствии с конституцией. Он легитимный президент, в моем восприятии нет никаких сомнений на сей счет. Мы должны понять и обнаружить то, что сделали русские, и отыскать способ для создания нашего собственного политического диалога", - сказал собеседник издания.

"Русские повлияли на результат выборов 2016 года?"

"Я не знаю. Мы не проводили анализ по этому поводу", - ответил экс-директор ФБР.

"Существует ли видеоролик с участием русских проституток и Дональда Трампа?" - спросил журналист.

"Не знаю".

"Вы его видели?"

"Конечно, нет, я не знаю, существует ли он".

"Вы тот человек, который закрыл, потом вновь открыл расследование по электронной переписке Хиллари Клинтон прямо перед выборами и публично это обнародовал, что обернулось обвинениями в способствовании ее поражению. Одновременно с этим вы ничего не сказали о расследовании российского вмешательства в президентскую кампанию. Что вы ощущаете по этому поводу?" - поинтересовался журналист.

"Я чувствую себя спокойно, поскольку то, как мы вели себя в обоих случаях, согласуется с принципами ФБР. Два расследования и их обстоятельства сильно отличались друг от друга. ФБР получило запрос о начале расследование по Хиллари Клинтон в июле 2015 года, но мы отказывались подтверждать это в течение нескольких месяцев, несмотря на то, что Клинтон являлась субъектом расследования. С другой стороны, мы начали российское расследование летом 2016 года, чтобы попытаться понять, существует ли доказательство того, что американцы сотрудничали с русскими. Мы, конечно, не хотели давать подсказки людям о наблюдении за ними, и Дональд Трамп не был объектом расследования. Тогда не было никакого веского довода говорить об этом публично", - пояснил экс-директор ФБР.