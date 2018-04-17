Германия старается примерить на себя роль посредника

В то время как Франция и Великобритания принимают активное участие в ракетных ударах по сирийским объектам, ЕС и Германия ведут себя сдержанно, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"И если федеральное правительство делает ставки, прежде всего, на дипломатические ходы - например, на женевские мирные переговоры под руководством ООН, то Евросоюз надеется на перезапуск внутрисирийских политических переговоров", - поясняет автор публикации Даниэль Бресслер.

"События последних дней ясно показали, что сейчас необходимо сделать все для того, чтобы не допустить эскалации. Речь идет, прежде всего, о возобновлении политического процесса", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"С конца минувшей недели ведутся интенсивные дискуссии о том, как должен выглядеть этот "политический процесс" и какова в нем роль Германии", - отмечает автор.

Западные союзники воспринимают смену руководства внешнеполитического ведомства ФРГ как "перекалибровку политики Берлина в отношении России". "Начиная с первого дня на посту министра иностранных дел Маас подверг критике политику в отношении Москвы, которую проводил его предшественник и однопартиец по СДПГ Зигмар Габриэль", - напоминает SZ.

"В случае с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля новый глава МИДа сразу и однозначно занял сторону Великобритании. Канцлер Ангела Меркель намерена теперь учитывать "политические факторы" в связи с реализацией проекта "Северный поток-2". За этим, - отмечает Бресслер, - может стоять расчет: избавившись от подозрений в излишней близости к Москве, федеральное правительство хочет попытаться более активно задействовать свои контакты с Россией".

"В случае с Сирией Германия хоть и не играет ведущей роли, но может попытаться воспользоваться контактами с Москвой, чтобы возобновить женевские переговоры", - указывает журналист.

Что касается позиции президента Франции Эммануэля Макрона, то "на фоне сирийского конфликта для него речь идет о его притязаниях на главенствующую роль в Европе. Несмотря на то, что он часто и охотно говорит об усилении ЕС и европейского "суверенитета", он не намерен предлагать главе дипломатии ЕС что-то большее, чем роль статиста. В ходе встречи министров иностранных дел в Люксембурге для французов, как, впрочем, и для британцев, речь идет по большей части о демонстрации солидарности", отмечает автор публикации.

При этом, замечает Бресслер, верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини приходится, с одной стороны, уравновешивать такие разногласия, как разную оценку членами ЕС ракетного удара по сирийским целям без санкции ООН, с другой - противопоставлять что-то очевидному отсутствию у ЕС какого-либо веса в решении сирийского вопроса. "Мы работаем с организациями, представляющими гражданское общество, с женщинами", - говорит она и тут же сама понимает, что это мало похоже на политику жестких шагов. "Я знаю, это звучит сюрреалистично в контексте войны, однако если и есть для Сирии какая-то надежда, то это люди, живущие там, которые устали от конфликтов и войны и являются импульсом для серьезных переговоров", - цитирует издание главу европейской дипломатии.

На следующей неделе, сообщает SZ, ЕС совместно с ООН приглашает в Брюссель на конференцию по Сирии. Представители 70 стран должны будут обсуждать вопросы, связанные с гуманитарной помощью. По словам Могерини, речь пойдет и о перезапуске внутрисирийских политических переговоров. "Это могло бы стать той самой искомой ролью ЕС", - заключает автор.