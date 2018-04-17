Российский журналист, проводивший собственное расследование, погиб при загадочных обстоятельствах

Максим Бородин, журналист из Екатеринбурга, одним из первых стал писать о российских наемниках в Сирии. В воскресенье он погиб, выпав из окна своей квартиры, сообщает Tagesspiegel.

В России при загадочных обстоятельствах погиб еще один журналист, проводивший собственные расследования, пишет автор публикации Франк Герольд.

По словам Полины Румянцевой, главного редактора интернет-издания "Новый день", для которого писал Бородин, речь не идет ни о случайности, ни о самоубийстве. "Днем позднее она изменила свои комментарии, указав, что могла иметь место "трагическая случайность", - передает издание.

По словам правозащитника Вячеслава Башкова, Максим Бородин за три дня до случившегося рассказывал ему, что за ним следят, и думал, что его могут арестовать, говорится в статье.

"С самого начала Следственный комитет РФ заявил, что расследование гибели журналиста проводиться не будет - якобы из-за отсутствия признаков преступления", - пишет автор. Позднее появилась информации о начатых следственных действиях.

"Бородин писал для "Нового дня" о бойцах "ЧВК Вагнера" из уральского города Асбест, которые погибли в Сирии в результате американского авиаудара 7 февраля", - говорится в статье.

"ЧВК Вагнера", которую возглавляет подполковник ГРУ в запасе, по некоторым данным, тесно связана с официальными российскими спецслужбами. Как писали СМИ, ее бойцы участвовали в захвате власти в Крыму, а также в операциях на Восточной Украине. Официально наемники в России запрещены", - поясняет автор статьи.