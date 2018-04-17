Журналист, сообщавший о скрытных россиянах-наемниках в Сирии, умер в результате падения с высоты - возникают подозрения

Журналист The Telegraph Алек Лун побеседовал с друзьями екатеринбургского журналиста Максима Бородина, который умер в минувшее воскресенье от травм, полученных 12 апреля при падении с балкона своей квартиры на пятом этаже. "Он делал много сообщений для информагентства "Новый день" о гибели россиян-наемников из скрытной "Группы Вагнера" при авианалетах США в Сирии в феврале", - пишет журналист Алек Лун.

"По словам местного активиста Вячеслава Башкова, 11 апреля Бородин позвонил ему и попросил помочь найти адвоката, заявив, что вооруженные мужчины в масках на его балконе и на лестничной клетке готовятся к штурму его квартиры. Он (видимо, Башков. - Прим. ред.) позвонил нескольким адвокатам и журналистам, но позднее Бородин перезвонил и сказал, что ошибся, что, вероятно, это были учения по безопасности", - говорится в статье.

"Узнав, что его друг в больнице, Башков сообщил в полицию о звонке, но сказал, что полицейские его больше не расспрашивали. Полиция не связалась с адвокатами и журналистами, которым он звонил, добавил он", - говорится в статье.

"Я думаю, подозрительно, что те, кто разговаривал с Бородиным за день до 12 апреля, не были допрошены, - сказал он. - И, конечно, многие считают, что смерть Максима, возможно, была связана с его публикациями о Сирии и частной военной компании "Вагнер", но мы не можем ничего утверждать, пока не будут объявлены результаты доследственной проверки".

"Другая приятельница Бородина, Полина Андреевна (в оригинале - Paulina Andreyevna. - Прим. ред.), сказала, что за неделю до падения он лечился в больнице после того, как неизвестные напали на него и ударили его по голове, когда он выходил из своего многоэтажного дома. В октябре на него тоже нападали", - пишет корреспондент.