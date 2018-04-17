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17 апреля 2018 г.
17 апреля 2018 г.

Марк Бридж, Дебора Хейнс | The Times

Тролли, писавшие о Скрипале, мобилизовались для распространения "новостей" о бомбардировках

"Те же самые российские тролли в Twitter, которые обвиняли в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль MI-5, Хиллари Клинтон и Израиль, мобилизовались для распространения теорий заговора о субботних авиаударах в Сирии", - пишут корреспонденты The Times.

"В субботу Пентагон сообщил об увеличении на 2 тыс. процентов активности российских троллей за предшествующие 24 часа, связанной с авиаударами США, Британии и Франции по сирийским объектам химоружия. Эксперты заявили, что многие из причастных к этому аккаунтов были теми же, которые раньше писали о деле Скрипаля", - говорится в статье.

Citizen Halo, "финский активист", ранее писал в Twitter, утверждая, что скорее Тереза Мэй несет ответственность за отравление Скрипаля, чем президент Путин. В эти выходные тот же автор опубликовал запись, что авиаудары были ответом на провокационную химатаку сирийских повстанцев и "Белых касок", волонтерско-спасательной организации, пишет издание.

Источник: The Times


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