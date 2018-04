17 апреля 2018 г. Марк Бридж, Дебора Хейнс | The Times Тролли, писавшие о Скрипале, мобилизовались для распространения "новостей" о бомбардировках "Те же самые российские тролли в Twitter, которые обвиняли в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль MI-5, Хиллари Клинтон и Израиль, мобилизовались для распространения теорий заговора о субботних авиаударах в Сирии", - пишут корреспонденты The Times. "В субботу Пентагон сообщил об увеличении на 2 тыс. процентов активности российских троллей за предшествующие 24 часа, связанной с авиаударами США, Британии и Франции по сирийским объектам химоружия. Эксперты заявили, что многие из причастных к этому аккаунтов были теми же, которые раньше писали о деле Скрипаля", - говорится в статье. Citizen Halo, "финский активист", ранее писал в Twitter, утверждая, что скорее Тереза Мэй несет ответственность за отравление Скрипаля, чем президент Путин. В эти выходные тот же автор опубликовал запись, что авиаудары были ответом на провокационную химатаку сирийских повстанцев и "Белых касок", волонтерско-спасательной организации, пишет издание. Источник: The Times