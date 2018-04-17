Практически все правонарушители-иностранцы остаются в Германии

Начиная с 2014 года из Германии было депортировано лишь 19,3 тыс. мигрантов, совершивших правонарушения. На фоне нескольких сотен тысяч правонарушителей, не являющихся гражданами ФРГ, - капля в море, констатирует корреспондент Die Welt Марсель Лёйбехер.

Эти данные приводятся в ответе правительства на запрос фракции СвДП в Бундестаге, с которым ознакомилось издание, пишет автор публикации.

"Так называемое предписание о выезде не всегда приводит к тому, что получившее его лицо покидает Германию или его депортируют. Из 20 тыс. человек, которым с 2014 по 2017 год было предписано покинуть территорию ФРГ, каждый пятый - по состоянию на 31 декабря 2017 года - находился в Германии", - говорится в документе.

Как поясняет автор статьи, "предписание о выезде совершившего правонарушение иностранца предусматривает, в числе прочего, отзыв разрешения на пребывание. Депортация же означает фактическое принудительное выдворение мигранта из страны".

"В общей сложности в 2014-2016 годах, по данным Федерального ведомства по статистике, за совершение правонарушений были осуждены 635,8 тыс. мигрантов", - говорится в статье.

В марте 2016 года - отчасти в качестве ответа на беспорядки в новогоднюю ночь в Кельне - вступил в силу "закон об упрощенной процедуре принятия решения о выезде для совершивших правонарушение иностранных граждан".

Линда Тойтенберг, представитель фракции СвДП по вопросам миграционной политики, заявила в беседе с изданием, что "федеральное правительство представило этот закон как большой шаг, однако, по мнению СвДП, реакция на события новогодней ночи в Кельне быстро сошла на нет", передает автор.