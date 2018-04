17 апреля 2018 г. Эллен Накасима | The Washington Post Власти США и Великобритании предупреждают бизнес во всем мире о российской кампании по взлому роутеров Правительства США и Британии обвинили Россию в масштабной кампании по взлому роутеров и файрволов по всему миру в целях шпионажа и, возможно, саботажа, пишет The Washington Post. По словам чиновников, счет жертвам атаки идет на миллионы, сообщает журналистка Эллен Накасима. Среди них "главным образом правительственные и частные организации, поставщики в области важнейшей инфраструктуры и провайдеры интернет-услуг, поддерживающие эти сектора". "Мы с высокой степенью уверены в том, что Россия осуществила скоординированную кампанию по взлому роутеров, использующихся в быту и в бизнесе, - это вещи, которые есть у нас с вами дома", - сказал координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс. "Мы осуждаем эти действия и возлагаем ответственность за злонамеренную деятельность на Кремль", - заявила глава отдела кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра. В статье отмечается, что это предостережение не связано с недавними ударами США по Сирии. "Это скорее часть более широких текущих усилий американского правительства, направленных на то, чтобы осудить ненадлежащее поведение в киберпространстве и, в качестве сдерживающего фактора, заставить нести издержки", - пишет издание. "Увидев вредоносную активность в киберпространстве, будь то со стороны Кремля или других злонамеренных игроков, мы будем давать отпор", - заявил Роб Джойс. Администрация Трампа в последние месяцы публично обвинила Россию в распространении червя NotPetya, а также объявила, что Россия с помощью вредоносной компьютерной программы атаковала энергосеть США. Как заявил исполнительный директор британского Национального центра кибербезопасности Киран Мартин, власти США и Великобритании совместно отслеживали последнюю кампанию, затронувшую миллионы устройств по всему миру. "По его словам, целью, видимо, было получение контроля над устройствами, которые подключают сети к интернету, а в случае с интернет-провайдерами - получение доступа к их клиентам для шпионажа или иных целей", - сообщает The Washington Post. Эти сетевые устройства представляют собой "идеальные мишени", заявила Джанет Манфра. "Через них идет большая часть трафика внутри компании и между организациями. Таким образом, сказала она, хакер может отслеживать его, менять или прерывать. И у них обычно нет того уровня защиты, что у сетевого сервера", - передает издание. "Завладев роутером, вы завладеваете трафиком, проходящим через роутер", - сказала Манфра. Спецслужбам неизвестно, сколько именно роутеров, файрволов и сетевых коммутаторов было взломано и до какой степени, отмечается в статье. Источник: The Washington Post