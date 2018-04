17 апреля 2018 г. Редакция | The Washington Post Российский неистовый парад лжи "Россия жаждет, чтобы ее воспринимали серьезно в глобальной политике, но президент Владимир Путин продемонстрировал свое презрение к порядку, основанному на правилах, который установился после Второй мировой войны", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Чего Россия хочет вместо этого порядка? При двух недавних инцидентах с использованием запрещенных химических веществ ответ России представлял собой неистовый парад лжи, диковинных объяснений и попыток отвлечь других от поисков истины", - утверждает издание. Напомнив об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, газета пишет: "Никто не доказал, кто это сделал. Но Россия в ответ стала неистово швыряться обвинениями, некоторые из которых были откровенно смехотворными". "Коронная уловка России - порождение сомнений, в последнее время - в интересах сирийского диктатора Асада", - пишет издание. Комментируя утверждение посла РФ в Великобритании, что химатака на сирийских мирных граждан 7 февраля была инсценирована членами организации "Белые каски", газета называет эти слова "презренной неправдой" и заявляет, что эти высказывания "много говорят о "новом мировом беспорядке", который старается построить Россия". Источник: The Washington Post