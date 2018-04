17 апреля 2018 г. Майкл Ч. Бендер | The Wall Street Journal Искусство рукопожатия: как сформировался альянс Трампа по Сирии "Коалиция из трех стран, которая нанесла ракетные удары по Сирии, сформировалась, несмотря на стойкие трансатлантические трения. По словам сотрудников Белого дома, этот период единства стал возможным благодаря хорошим отношениям между президентами США и Франции, а также благодаря альянсу против России, который смягчил напряженность в отношениях с Великобританией", - пишет журналист The Wall Street Journal Майкл Ч. Бендер. "Коалиция основывалась на общей цели - положить конец применению химического оружия в Сирии. После предполагаемой химической атаки в этом месяце, в которой лидеры трех стран обвинили сирийского президента Асада, президент Франции Макрон стал первым из трех лидеров, кто публично сделал ставку на ответные меры военного характера", - говорится в статье. "По словам сотрудников Белого дома, коалиция также стала возможной благодаря тому, что в марте президент Трамп объединился с британским премьером Мэй, чтобы выслать из своих стран российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании экс-сотрудника российских спецслужб. Источники сказали, что высылка не была прямо связана с сирийским конфликтом, но дала обеим странам шанс на восстановление пошатнувшегося альянса", - сообщает издание. "Сотрудники Белого дома отметили, что одностороннее решение о ракетном обстреле Сирии, принятое Трампом год назад тоже в ответ на химическую атаку, вселило в союзников решимость, которая побудила их на прошлой неделе присоединиться к ответным мерам военного характера", - пишет газета. "Когда после атаки в прошлом году президент продемонстрировал свою решимость действовать, наши союзники звонили: "Спасибо, наконец-то кто-то что-то делает", - поведал неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома. - Это очень быстро превратилось в "Давайте решим эту проблему вместе". Газета напоминает: американо-британские отношения поколебали споры вокруг того, что Трамп делал "ретвиты" видеороликов лидера некой антиисламской организации и раскритиковал лондонского мэра Садика Хана за заявление "нет причин тревожиться" после теракта в июне 2017 года в Лондоне. По словам сотрудников Белого дома, высылка российских дипломатов послужила для союзников фундаментом, на котором можно выстроить сотрудничество. "Это сыграло большую роль, - сказал неназванный сотрудник Белого дома. - Все другие вопросы, поднимаемые людьми, остаются в прошлом, когда все идет гладко, и обе страны могут играть свои исторические роли". Автор замечает: "Отношения с Макроном сложились отчасти благодаря тому, что Трамп особо ценит "личную дипломатию" при контактах с мировыми лидерами". Макрона и Трампа роднит склонность к энергичным рукопожатиям и сходный путь в политике, утверждают источники. И Трамп, и Макрон победили на выборах неожиданно, оба позиционировали себя как противники истеблишмента, оба нарушили привычный порядок дел в своих столицах. Газета также напоминает: "Трамп, известный своим агрессивным стилем рукопожатий, в мае 2017 года вступил с Макроном в памятный контакт: когда их пальцы сцепились, руки Трампа покраснели, а костяшки пальцев побелели". "Трампу нравятся победители, и это способствовало его дружбе с Макроном", - заметил неназванный французский чиновник. Источник: The Wall Street Journal