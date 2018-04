17 апреля 2018 г. Майкл Р. Гордон | The Wall Street Journal США стремятся создать арабские силы и изыскать финансовые средства для Сирии "Как заявили американские чиновники, администрация Трампа стремится сформировать некие арабские силы, которые заменили бы воинский контингент США в Сирии и помогли бы установить стабильность в северо-восточной части страны после разгрома "Исламского государства"*", - пишет журналист The Wall Street Journal Майкл Р. Гордон. "По словам чиновников, новый советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон недавно позвонил Аббасу Камелю, и.о. главы Службы общей разведки Египта, чтобы выяснить, внесет ли Каир свой вклад в эти усилия. Инициатива появилась в то время, как администрация США попросила Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ предоставить миллиарды долларов на содействие восстановлению северной части Сирии. По словам чиновников, она также хочет, чтобы арабские страны прислали туда войска", - говорится в статье. "Трамп, проявляющий нарастающее раздражение из-за стоимости и длительности усилий по стабилизации Сирии, намекнул на эти инициативы в пятницу вечером, когда объявил о ракетных ударах по Сирии", - отмечает издание. "Цель новой инициативы администрации - не допустить, чтобы в Сирии возник "вакуум безопасности", благодаря которому "Исламское государство"* могло бы вернуться, а также не уступить то, что с трудом завоевано в этой стране, другим силам, опирающимся на иранскую поддержку", - сообщает издание. "Некоторые официальные лица военного ведомства сказали, что задача по довершению разгрома "Исламского государства"* в Сирии остается сложной. Более того, любые шаги к формированию арабского воинского контингента, который будет развернут после вывода войск США, столкнутся с препятствиями", - пишет газета. Так, Чарльз Листер (Middle East Institute) заметил, что Саудовская Аравия и ОАЭ заняты военным вмешательством в Йемене, а Египет не пожелает оборонять территорию, которую не контролирует режим Асада. "Он сказал, что арабские государства тоже не проникнутся желанием направлять свои силы в Сирию, если вооруженные силы США не согласятся держать там определенное количество военных", - пишет издание. Автор указывает на еще одну трудность: "Войска США в Сирии, а также курдские и арабские бойцы, с которыми они сотрудничают, находятся под защитой американской авиации. Остается неясным, какую роль будут играть военные самолеты США (если вообще будут) и кто будет просить об авиаударах, если те понадобятся неким будущим арабским силам". Майкл О'Хэнлон (Brookings Institution), подразумевая новые арабские силы, сказал: "Они должны быть достаточно мощными, чтобы противостоять Асаду или Ирану, если Асад или Иран попытаются отвоевать территорию, возможно, при содействии России". В понедельник Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater USA, "сказал, что официальные лица арабских стран неофициально связались с ним насчет перспектив создания неких сил в Сирии, но он выжидает, чтобы выяснить, что будет делать Трамп", пишет издание. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal