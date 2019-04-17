Что ДНК говорит о нашей личной жизни

"Наши гены влияют почти на каждый аспект нашей жизни. Они определяют нашу внешность и характер, а также ежедневные привычки. Наша личная жизнь также находится под влиянием ДНК", - пишет немецкий журнал Focus.

"Наши гены определяют, к каким гормонам мы более чувствительны", - приводит издание слова доктора Сары Готтфрид, президента компании Metagenics Institute.

"Например, низкий уровень эстрогена или тестостерона может приводить к уменьшению сексуального влечения, что в долгосрочной перспективе может сказываться на отношениях", - отмечает издание.

"Исследование, опубликованное в 2014 году в научном журнале Scientific Reports, пришло к выводу, что носители аллели G в ДНК более склонны к одиночеству", - говорится в статье.

"То, что противоположности все-таки не притягиваются, показало исследование 2017 года, - продолжает издание. - Согласно нему, мы активно ищем партнеров, похожих на нас. К такому результату пришли и другие исследования. Биотехнологическая компания 23andMe проанализировала 15 тыс. семей и пришла к выводу, что люди придают большое значение одинаковым интересам и ищут соответствующих партнеров: спортсмены зачастую состоят в отношениях со спортсменами, курильщики с курильщиками, а вегетарианцы с вегетарианцами".

Одно из новых исследований Йельского университета также показало, что люди с генотипом GG крепче привязываются к своему партнеру и зачастую имеют более длительные отношения.

"Многочисленные исследования демонстрируют взаимосвязь между нехваткой сна и конфликтами в браке. Партнеры, имеющие меньше проблем со сном, в целом более счастливы. Количество совершаемых во сне движений зависит от генов. Если человек двигается слишком часто, это мешает спать ему и его партнеру и, таким образом, в долгосрочной перспективе может отрицательно влиять на отношения", - пишет издание.

Несмотря на то, что ученые пока не обнаружили "ген измены", некоторые аспекты могут влиять на ее вероятность. "В одном из исследований ученые обнаружили взаимосвязь между дофаминовыми рецепторами и неверностью. Люди с более слабыми дофаминовыми рецепторами склонны к рискам, в том числе и к романам на стороне", - сообщает Focus.