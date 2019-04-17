Франция - страна, сбившаяся с толку

"Шок от пожара в Нотр-Даме охватил общество, которое и без того сильно ослаблено. Восстанавливать Франции нужно не только церковь", - считает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Аксель Файель.

"Здесь, в парижском соборе, билось сердце страны, - отмечает издание. - Почти всегда, когда чувства французов были охвачены волнением, Нотр-Дам становился ареной будоражащих событий. Здесь церковный суд вынес оправдательный приговор сожженной на костре Орлеанской деве. Здесь звучал Te Deum в честь короля-солнца Людовика XIV. Здесь Наполеон бесцеремонно обошелся с Папой Римским и сам надел императорскую корону".

"На площади перед собором началось освобождение от немецких фашистов, после успешного завершения которого органист исполнял внутри собора "Марсельезу". После кровавых терактов в ноябре 2015 года страна искала здесь новый мир. (...) Здесь писали историю", - подчеркивает Файель.

"Но со всем этим теперь покончено на долгое время: там, где со средних веков достигали своей высшей точки радость и боль французов, теперь возвышаются руины сгоревшего собора. (...) Сердце страны остановилось", - констатирует журналист.

"Диагноз "остановка сердца" кажется еще более тревожным в связи с тем, что здоровье французской нации сильно пошатнулось, - указывает издание. - Сплоченность общества рассыпается на части. Народные партии, профсоюзы и церкви лишились своей связующей силы. Глава государства Эммануэль Макрон, который некогда определил для себя место Юпитера на политическом небосводе, увидел в ней помеху и благополучно вытеснил ее на обочину. Государственные институты также не в состоянии сплотить нацию - по ним бьет общее недоверие".

"В такие времена то, что объединяет, ценно вдвойне. Таким был и Нотр-Дам. Собор был святыней не только для католиков, но и для всех французов", - говорится в статье.

"Мы отстроим его все вместе", - заявил Макрон. За этими словами, отмечает Файель, скрывается "опрометчивая надежда на то, что этот шок может стать целебным, что страна снова станет более сплоченной, вспомнит об общих целях, сфокусируется на главном". "Но это все еще кажется немыслимым. Хотя то, что Собор Парижской Богоматери станет жертвой огня, - резюмирует журналист, - было немыслимым тоже".