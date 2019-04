17 апреля 2019 г. Макс Седдон и Роман Олеарчик | Financial Times Путин хочет видеть "нормальную" Украину после выборов, говорит союзник Кремля "На протяжении нескольких лет Виктор Медведчук был одним из немногих избранных украинцев, кому было разрешено летать напрямую из Киева в Москву, где он вел закулисные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным об опосредованной войне на юго-востоке Украины", - пишет Financial Times. - Но после очередного визита в прошлом месяце с целью способствования более тесным связям с Россией во время избирательной кампании на Украине президент Петр Порошенко обвинил Медведчука в государственной измене. (...) Медведчук, известный на Украине сторонник сближения с Москвой и лидер пророссийской партии, признает, что его дело непростое". "За последние пять лет Порошенко превратил русофобию и антироссийскую истерию в государственную политику", - сказал он в интервью на этой неделе в своей киевской штаб-квартире. (...) "Путин хочет, чтобы Украина была нормальной страной", - говорит он. "В преддверии выборов - и при том, что рейтинг его поддержки упал намного ниже 50 % - Порошенко активизировал жесткую антироссийскую политику, обвинив своего оппонента, комика Владимира Зеленского, в том, что он "российская марионетка" и выставил билборды, изображающие "решающий выбор" между ним и Путиным", - пишет газета. "Неожиданное восхождение Зеленского - опросы предсказывают, что он победит во втором туре в воскресенье - в последние недели с радостью приветствовалось на российском государственном телевидением в связи с его враждебности по отношению к Порошенко и более примирительной политике по отношению к русскоязычным гражданам", - подчеркивается в статье. "Кремль, не фанат Порошенко, изначально примирился с переизбранием: один высокопоставленный кремлевский чиновник назвал его "тем, кого мы знаем и с кем не можем работать". Но Кремль осторожен в оценке перспектив примирения при Зеленском", - отмечает издание. "Хотя и Порошенко, и Зеленский заявляют, что планируют исключить Медведчука из дальнейших мирных переговоров, он говорит, что продолжает выступать за украинских заключенных в личном порядке и "надеется" на освобождение 24 моряков [арестованных Москвой после столкновений в Азовском море] после полета через Беларусь - для встречи с Путиным в этом месяце. "Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у него взгляды", - отмечает Медведчук. "И Медведчук, партия которого выставляла кандидата на первом туре президентских выборов, и лидер конкурирующей пророссийской партии, обвиняют Порошенко в том, что тот провоцирует раскол в их рядах, чтобы повысить свои шансы, - указывает FT. - Порошенко проскользнул во второй тур, но если бы пророссийские голоса удалось объединить, единый кандидат мог бы попасть во второй тур вместе с Зеленским". "Медведчук опасается, что популярность комика на востоке (...)может нанести ущерб шансам его собственной партии на парламентских выборах в этом году. Но он осторожно поддержал призывы Зеленского к миру. "Порошенко не хочет мира, - сказал Медведчук. - Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, тогда наша партия... поддержит его действия". "Несмотря на последствия его поездок в Москву, Медведчук говорит, что не далее, чем на прошлой неделе встречался Порошенко. (...) "Он всегда приходил ко мне с просьбами, я всегда выполнял их, - говорит Медведчук. - Мы по-прежнему говорим о том, что мы можем сделать сейчас". По словам Медведчука, ему удалось договориться об освобождении 485 заключенных, прежде чем он поссорился с Порошенко в прошлом году из-за того, что, как он утверждает, президент нарушил украинские обязательства. Сделка по обмену провалилась", - сообщается в публикации. "Он сетует на то, что деловые связи, которые когда-то связывали украинских олигархов с Москвой, ослабли, поскольку страна углубила свои отношения с ЕС. "По-прежнему в интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине, - говорит он. - Теперь это ушло. Мы потеряли 20 млрд долларов экспортных возможностей". В написании статьи принимал участие Хенри Фой в Москве Источник: Financial Times