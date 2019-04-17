Путин хочет видеть "нормальную" Украину после выборов, говорит союзник Кремля

"На протяжении нескольких лет Виктор Медведчук был одним из немногих избранных украинцев, кому было разрешено летать напрямую из Киева в Москву, где он вел закулисные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным об опосредованной войне на юго-востоке Украины", - пишет Financial Times. - Но после очередного визита в прошлом месяце с целью способствования более тесным связям с Россией во время избирательной кампании на Украине президент Петр Порошенко обвинил Медведчука в государственной измене. (...) Медведчук, известный на Украине сторонник сближения с Москвой и лидер пророссийской партии, признает, что его дело непростое".

"За последние пять лет Порошенко превратил русофобию и антироссийскую истерию в государственную политику", - сказал он в интервью на этой неделе в своей киевской штаб-квартире. (...) "Путин хочет, чтобы Украина была нормальной страной", - говорит он.

"В преддверии выборов - и при том, что рейтинг его поддержки упал намного ниже 50 % - Порошенко активизировал жесткую антироссийскую политику, обвинив своего оппонента, комика Владимира Зеленского, в том, что он "российская марионетка" и выставил билборды, изображающие "решающий выбор" между ним и Путиным", - пишет газета.

"Неожиданное восхождение Зеленского - опросы предсказывают, что он победит во втором туре в воскресенье - в последние недели с радостью приветствовалось на российском государственном телевидением в связи с его враждебности по отношению к Порошенко и более примирительной политике по отношению к русскоязычным гражданам", - подчеркивается в статье.

"Кремль, не фанат Порошенко, изначально примирился с переизбранием: один высокопоставленный кремлевский чиновник назвал его "тем, кого мы знаем и с кем не можем работать". Но Кремль осторожен в оценке перспектив примирения при Зеленском", - отмечает издание.

"Хотя и Порошенко, и Зеленский заявляют, что планируют исключить Медведчука из дальнейших мирных переговоров, он говорит, что продолжает выступать за украинских заключенных в личном порядке и "надеется" на освобождение 24 моряков [арестованных Москвой после столкновений в Азовском море] после полета через Беларусь - для встречи с Путиным в этом месяце.

"Владимир Владимирович Путин не сказал мне на нашей последней встрече, что он поддерживает Зеленского или выступает против Порошенко. Он сказал, что мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у него взгляды", - отмечает Медведчук.

"И Медведчук, партия которого выставляла кандидата на первом туре президентских выборов, и лидер конкурирующей пророссийской партии, обвиняют Порошенко в том, что тот провоцирует раскол в их рядах, чтобы повысить свои шансы, - указывает FT. - Порошенко проскользнул во второй тур, но если бы пророссийские голоса удалось объединить, единый кандидат мог бы попасть во второй тур вместе с Зеленским".

"Медведчук опасается, что популярность комика на востоке (...)может нанести ущерб шансам его собственной партии на парламентских выборах в этом году. Но он осторожно поддержал призывы Зеленского к миру. "Порошенко не хочет мира, - сказал Медведчук. - Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, тогда наша партия... поддержит его действия".

"Несмотря на последствия его поездок в Москву, Медведчук говорит, что не далее, чем на прошлой неделе встречался Порошенко. (...) "Он всегда приходил ко мне с просьбами, я всегда выполнял их, - говорит Медведчук. - Мы по-прежнему говорим о том, что мы можем сделать сейчас". По словам Медведчука, ему удалось договориться об освобождении 485 заключенных, прежде чем он поссорился с Порошенко в прошлом году из-за того, что, как он утверждает, президент нарушил украинские обязательства. Сделка по обмену провалилась", - сообщается в публикации.

"Он сетует на то, что деловые связи, которые когда-то связывали украинских олигархов с Москвой, ослабли, поскольку страна углубила свои отношения с ЕС. "По-прежнему в интересах нашей страны, чтобы Россия инвестировала и развивала бизнес на Украине, - говорит он. - Теперь это ушло. Мы потеряли 20 млрд долларов экспортных возможностей".

В написании статьи принимал участие Хенри Фой в Москве