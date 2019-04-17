Можно ли действительно восстановить Нотр-Дам за пять лет?

"Уже в понедельник вечером на площади перед собором Нотр-Дам, когда огонь еще не был потушен, Эммануэль Макрон пообещал, что Франция восстановит собор, и уточнил в своей речи во вторник: реконструкция будет завершена "через пять лет", - пишет журналистка LeFigaro Клер Боммелер.

"Пожертвования после пожара поступают со всего мира, так что деньги, вероятно, не будут главной проблемой для того, что должно стать строительной площадкой века. На отделку собора Нотр-Дам потребовалось несколько веков; и для того, чтобы вернуть ему форму, по мнению Объединения предприятий по реставрации исторических памятников, по-видимому потребуется "от десяти до пятнадцати лет", - указывает автор статьи.

"Но что переделывать? Как? По какой схеме? Возникают многие технические, а также философские вопросы, на поиск ответов уйдут месяцы", - говорится в публикации.

"Первое, что нужно сделать, это измерить прочность величественного сооружения. Вода и тепло являются мощными факторами дестабилизации, в том числе в тех частях собора, которые, казалось бы, по-прежнему стоят", - поясняет Филипп Белаваль, президент Центра национальных памятников Франции, который вместе с министерством культуры будет руководить проектом по реставрационным работам.

"У Франции есть оригинальные технологии и секреты мастерства, которые помогут продвинуться вперед в процессе реконструкции", - утверждает министр культуры Франк Ристер.

"Однако принятие основных политических решений будет нелегким и трудоемким. Шпиль Нотр-Дам высотой в 96 метров был объектом 19-го века. Он заменил шпиль XIII века, демонтированный в период с 1786 по 1792 год", - говорится в статье.

"Нужно ли будет переделывать копию оригинала XIII века? Повторить имитацию двухэтажного шпиля архитектора Виоллле-ле-Дюка? Или, наоборот, придумать современное произведение?" - задается вопросом LeFigaro.

"Рассматриваются различные варианты, - говорит историк искусства Александр Гади. - Но создание шпиля 21-го века не стоит считать неправильным направлением. В нескольких соборах, в том числе в Руане, уже есть чугунные шпили".

"Такое же осмысление должно проведено в отношении несущей конструкции собора", - полагает журналист. - Сейчас это не более, чем куча пепла, а свинцовая кровля, покрывающая его, расплавилась. Раз лесные коммуны и лесовладельцы предложили предоставить по одному дубу для постройки нового каркаса, значит деревянная реконструкция все еще является предметом обсуждения. Дерево, как мы видели, очень легко воспламеняется. Собор, кстати, запретил применение любых электрических приборов вокруг средневековой конструкции, чтобы защитить ее. Почему бы не подумать о бетонном каркасе, как в Реймсе? А может, металлическом, как в Шартре или Сен-Дени? Вопрос находится на рассмотрении у директора института наследия и в дирекции по культурным делам", - пишет Боммелер.

"Восстановить собор один к одному будет невозможно", - уже предупреждают эксперты.