Ученые напечатали мини-сердце на 3D-принтере

"Исследователи из Университета Тель-Авива в Израиле объявили о том, что они разработали первый опытный образец сердца из клеток человека, напечатанный на 3D-принтере", - пишет журналист Le Figaro Дамьен Маскре.

"Это маленькое человеческое сердце является большой надеждой для миллионов людей с сердечной недостаточностью, ожидающих пересадки сердца. Мини-сердце, которое держал в руке профессор Таль Двир с факультета естественных наук университета Тель-Авива, имеет длину не более 2 см и диаметр 1,4 см. "На данном этапе оно размером с сердце кролика", - поясняет профессор Двир. Оно открывает путь к созданию таких сложных органов, как человеческое сердце, и, тем самым, к новым возможностям для трансплантации органов", - указывает журналист.

"Особенностью такого сердца явилось то, что оно было напечатано на 3D принтере и состоит из клеток пациента. Для облегчения визуализации трехмерной структуры, исследователи из университета Тель-Авива покрасили артерии, которые обычно питают сердце, в синий цвет, а сердечную мышцу - в красный. Но пока этот опытный образец не способен биться как настоящее сердце. Ученые объясняют, как им удалось его разработать, в статье, опубликованной в понедельник, 15 апреля, в журнале Advanced Science", - говорится в публикации.

"Чтобы избежать риска отторжения организмом или необходимости иммуносупрессивного лечения, сердце было изготовлено с использованием жировых клеток, перепрограммированных в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы. "При таком подходе жировая ткань берется у пациента, а клеточный и бесклеточный (бесклеточный, NDLR) материал преобразуется для формирования различных персонализированных био-чернил", - поясняют профессор Таль Двир и его соавторы.

"Предстоит пройти еще много этапов, прежде чем удастся собрать полноценное, бьющееся, большое сердце, которое можно было бы трансплантировать вместо ослабленного сердца, но израильское мини-сердце, по словам его создателей, уже сейчас может "позволить произвести тестирование лекарств на соответствующей анатомической структуре".