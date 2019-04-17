"Режим Назарбаева падет"

"Мухтар Аблязов - кровный враг по-прежнему влиятельного экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева". В интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger проживающий во Франции предприниматель и экс-министр говорит о "намерении провести ненасильственный переворот в стране".

Несмотря на то, что после своей отставки Назарбаев сохранил в своих руках много власти, "его уход с должности президента означает значительное ослабление авторитарного режима", считает собеседник издания. "Мы стоим у переломного момента современной истории Казахстана", - заявил Аблязов.

"Населению надоела эта диктатура. На протяжении 30 лет клан Назарбаева не занимается ничем кроме собственного обогащения. Назарбаев владеет и контролирует имущество ориентировочной стоимостью около 200 млрд долларов. Назарбаев ушел с поста главы государства, и это имеет решающее значение для населения. И это то, что теперь дает людям надежду на перемены: демократия и лучшая жизнь возможны и в Казахстане. Приближается момент, когда люди больше не будут бояться этого режима", - уверен Аблязов.

"Они критикуют режим, хотя рискуют из-за этого оказаться под арестом. Они свободнее говорят на политические темы и выходят на улицы, чтобы принимать участие в демонстрациях. Это новое явление", - подчеркнул он.

"Назарбаев оставил после себя вакуум власти, который представляет опасность для его клана. Царит неопределенность. Его временный преемник на посту президента Касым Токаев - никто. Чем больше времени проходит, тем вероятнее становится внутренняя борьба за власть. Чтобы избежать хаоса, запланированные на апрель 2020 года президентские выборы пришлось перенести на 9 июня. Назарбаев попытается сделать главой государства свою дочь Даригу. Назначение ее председательницей сената было первым шагом к этому. Ее очень не любят в народе. Люди не хотят семейной династии Назарбаевых. Избрание Дариги укрепит позиции оппозиционеров", - полагает Аблязов.

Говоря о деятельности движения "Демократический выбор Казахстана", лидером которого он является, Аблязов отметил: "Во всех городах и регионах Казахстана у нас есть союзники, которые будут организовывать демонстрации на местах. По моей оценке, диктатуры больше не хотят 90% населения. Но нет необходимости в том, чтобы все эти люди выходили на улицы. Достаточно, если в демонстрациях примут участие 3-5% населения".

"В Армении, Грузии, а также на Украине населению удалось добиться смены режима с помощью массовых демонстраций. Равным образом это произойдет и в Казахстане. Режим развалится как карточный домик. Режим Назарбаева может пасть еще до конца года", - заявил собеседник издания.

"Я планирую возвращение в Казахстан. В нужное время я нелегально въеду в страну. Я готовлюсь к этому очень основательно. Режим не сможет меня сдержать. Задача моего движения - побудить казахов к тому, чтобы выйти на улицы", - указал Аблязов.

Отвечая на вопрос издания о том, что бы он сделал, оказавшись у власти, предприниматель сказал: "Мое предложение - это временное правительство под моим руководством на шесть месяцев. Это время необходимо для того, чтобы учредить новые партии и провести свободные выборы. Казахстану нужно правительство, избранное демократическим путем, а не всемогущий президент. Я предлагаю упразднить должность президента, так как это символ назарбаевской диктатуры. После переходного периода страной должны будут править победители парламентских выборов".

Обращаясь к теме отношений с Россией, Аблязов заявил: "Русские хотели меня купить. Они помогли бы мне прийти к власти в Казахстане, если бы я обязался быть верным путинскому режиму. Я отказался. В Казахстане должна установиться парламентская демократия по западному образцу. Казахстан должен быть политически независимым от своих крупных соседей, будь то Россия или Китай".