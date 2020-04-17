Одиннадцать человек погибли в ходе исследования об эффективности хлорохина

"Президент Бразилии Жаир Болсонару убежден в эффективности хлорохина как средства против коронавируса. При сомнительном использовании препарата на пациентах с коронавирусом во время исследования умерли одиннадцать человек", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В рамках исследования, проведенного Институтом тропической медицины в Манаусе и профинансированного государством, применение хлорохина изучалось на 81 пациенте больницы в течение нескольких дней. При этом группе пациентов на протяжении 10 дней два раза в день давали по 600 мг препарата", - передает издание.

"Это количество превышало рекомендуемую в других исследованиях дозу, - отмечает издание. - Спустя несколько дней врачи в Манаусе заметили у пациентов, получавших высокую дозу препарата, нарушения сердечного ритма. На шестой день эксперимента одиннадцать пациентов скончались, после чего исследование было сразу прекращено".

"В последние недели использование хлорохина для борьбы с коронавирусом вызывает оживленные дискуссии. Действующее вещество хлорохин и его производное гидроксихлорохин на протяжении нескольких десятилетий успешно применяются для лечения и профилактики малярии. Некоторые исследования свидетельствуют о его эффективности в борьбе с коронавирусом".

"Однако лечение высокими дозами хлорохина в комбинации с антибиотиком азитромицином может быть очень рискованным, так как оба действующих вещества могут вызывать нарушения сердечного ритма. К тому же пациенты с Covid-19 зачастую старше пациентов с малярией, что еще больше повышает риск лечения хлорохином, - указывает издание. - Несмотря на опасения, во многих регионах проводятся клинические исследования".

"Президент Бразилии Жаир Болсонару настолько убежден в эффективности хлорохина, что распорядился о производстве препарата в химических лабораториях вооруженных сил. Недавно Facebook и Twitter удалили сообщения президента, в которых он преуменьшал опасность коронавируса, критиковал меры по изоляции и восхвалял хлорохин как лекарство против вируса", - передает Frankfurter Allgemeine.