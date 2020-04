17 апреля 2020 г. Виктор Малле и Рула Халаф | Financial Times Макрон предупреждает о развале ЕС, если блок не примет идею финансовой солидарности "Эммануэль Макрон предупредил о крахе ЕС как "политического проекта", если блок не поддержит пострадавшие экономики, такие как Италия, и не поможет им оправиться от пандемии коронавируса", - сообщает Financial Times. "Беседуя с FT из Елисейского дворца, президент Франции сказал, что "нет иного выбора", кроме создания фонда, который "мог бы выпустить общие долговые обязательства с общей гарантией" для финансирования государств-членов ЕС в соответствии с их потребностями, а не с размером их экономики. Это идея, против которой выступают Германия и Нидерланды", - говорится в статье. По словам Макрона, ЕС столкнулся с "моментом истины" в принятии решения о том, является ли он чем-то большим, чем единый экономический рынок, и отсутствие солидарности во время пандемии, вероятно, спровоцирует популистский гнев в южной Европе. "Если мы не сможем сделать это сегодня, я говорю вам, что победят популисты - сегодня, завтра, послезавтра, в Италии, в Испании, возможно, во Франции и в других местах", - предупредил он. "Я считаю [ЕС] политическим проектом. Если это политический проект, человеческий фактор является приоритетом, и в игру вступают понятия солидарности... экономика следует за этим, и давайте не будем забывать, что экономика - это моральная наука". Франция настаивает на создании совместного фонда или ассигнования из европейского бюджета в размере около 400 млрд евро в дополнение к чрезвычайной помощи, уже предлагаемой Европейским центральным банком и другими учреждениями ЕС для смягчения экономических последствий блокировок, связанных с коронавирусом, по всему блоку. Издание напоминает, что "Германия, Нидерланды и другие северные государства решительно сопротивляются разделению задолженности, утверждая, что это сделает их налогоплательщиков ответственными за заимствования других стран. Лидеры ЕС проведут видеоконференцию в следующий четверг, чтобы обсудить этот план и другие чрезвычайные инструменты". На вопрос о том, не приведет ли неспособность договориться о создании такого фонда к риску спровоцировать крах еврозоны, Макрон ответил: "Да, мы должны говорить ясно, а также [к краху] европейской идеи". "Нельзя иметь единый рынок, где некоторых приносят в жертву, - добавил он. - Уже невозможно... иметь финансирование, которое не разделяется участниками в отношении расходов, которые мы несем в битве против Covid-19, и которые мы будем иметь для восстановления экономики". (...) "Было бы исторической ошибкой снова говорить, что "платить должны грешники". Он напомнил о "колоссальной, фатальной ошибке" Франции в требовании репараций от Германии после Первой мировой войны, что вызвало популистскую реакцию в Германии и последовавшую за этим катастрофу. "Это ошибка, которую мы не допустили в конце Второй мировой войны, - сказал он. - План Маршалла, люди все еще говорят о нем сегодня... мы называем это "вертолетными деньгами" (нетрадиционный инструмент монетарной политики, предполагающий распределение денег среди конечных потребителей - Прим. ред./i>) и говорим: "мы должны забыть прошлое, начать заново и смотреть в будущее". Источник: Financial Times