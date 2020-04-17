В отношении COVID-19 Швеция действует в одиночку

"(...) Швеция - единственная страна в Европе, которая не приказала своим гражданам оставаться дома. Школы и колледжи по-прежнему встречают своих учеников, рестораны и бары продолжают обслуживать своих клиентов, магазины открыты, а административные учреждения принимают посетителей", - пишет Le Figaro.

"(...) Особое поведение шведских властей, которое подвергается критике со стороны датских, норвежских и финских соседей, обусловлено двумя факторами. Конституция предоставляет правительству чрезвычайные полномочия только в случае войны. Такой санитарный риск, как эпидемия COVID-19, не входит в число условий, необходимых для приостановки, например, свободы передвижения граждан. Таким образом, премьер-министр и социал-демократ Стефан Лёвен ограничился тем, что дал рекомендации, предоставив полномочия вести борьбу с пандемией органам здравоохранения страны", - говорится в статье.

"Между тем, главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл сделал ставку на своего рода популяционный иммунитет, как это пытались сделать Нидерланды и Великобритания после того, как коронавирус появился в Европе. С тех пор Гаага и Лондон отдали предпочтение карантину, однако Стокгольм остался на своей первоначально выбранной позиции. Напомним, что такая практика означает, что эпидемии позволяют развиваться таким образом, чтобы у большей части населения выработались антитела, и тогда ее распространение прекратится", - указывает автор статьи.

"Выбор Андерса Тегнелла, состоящий в том, чтобы Швеция действовала в одиночку, сначала получил поддержку общественного мнения, уверенного в своих органах здравоохранения. Однако нашлись ученые, которые раскритиковали эту стратегию и пообещали массовые жертвы. Пессимисты сегодня говорят о том, что количество пострадавших доказывает их правоту. По состоянию на 14 апреля статистика показывает почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения с 919 смертельными исходами при том, что население Швеции составляет 10,2 млн. человек. Для сравнения: в Дании с населением 5,6 млн человек зарегистрировано только 6 469 подтвержденных случаев заболевания и 285 смертей. А в Копенгагене настало время снятия карантина. Озадаченный Стефан Лёвен недавно объяснил, что, возможно, потребуются более жесткие меры. Но шведское Агентство общественного здравоохранения по-прежнему убеждено в обоснованности своего выбора. Андерс Тегнелл считает, что если дать COVID-19 свободу, то станет намного легче вернуться к нормальной жизни, в то время как экономика Швеции пострадает меньше, чем экономики ее европейских партнеров. Только будущее покажет, какая стратегия окажется наиболее эффективной", - резюмирует Le Figaro.