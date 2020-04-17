Секретная военная оперативная группа готова к "защите" Вашингтона на фоне того, как столица США сталкивается со скачком случаев коронавируса

"(...) Федеральные чиновники столицы США ожидают, что в округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии эпидемия достигнет масштабов Нью-Йорка, что потенциально может нанести урон правительству", - пишет Newsweek.

"Никто не хочет говорить об эвакуации, особенно когда ехать некуда", - говорит высокопоставленный военный офицер, занимающийся вопросами непрерывности государственного планирования; он просил сохранить его анонимность, поскольку он не уполномочен выступать официально.

"Однако к настоящему моменту уже активирована военная оперативная группа, уполномоченная эвакуировать Вашингтона - оперативная группа, отвечающая за наиболее чувствительную правительственную миссию по "защите" Вашингтона от атакующих сил, как иностранных, так и внутренних и - при необходимости - перемещению Белого дома и других ключевых правительственных учреждений в альтернативные места", - говорится в статье.

"Активированная 16 марта Объединенная оперативная группа Национального столичного региона (Joint Task Force National Capital Region - JTF-NCR) уполномочена "защищать" Вашингтон на суше, в воздухе и даже в прибрежных водах. Эта особая оперативная группа - единственная в своем роде в стране (...). Ее публичное лицо и даже повседневная работа большинства мужчин и женщин, связанных с JTF-NCR - такие же, как и повсюду в стране: медицинская помощь, доставка ресурсов, работа в пунктах медицинского обслуживания. Но за кулисами JTF-NCR несет ответственность за то, что военные называют "обороной родины": что делать перед лицом вооруженного нападения на Соединенные Штаты, а это все, начиная от защиты воздушного пространства Вашингтона до подготовки к гражданским беспорядкам, которые могут произойти, если в столице будет взорвано ядерное оружие. Однако самая непосредственная задача JTF-NCR - содействие непрерывности работы правительства, в частности, перемещение гражданских и военных лидеров в секретные места в том случае, если будет дан приказ об эвакуации города", - передает Newsweek.

"С тех пор, как по всей стране началось активирование Национальной гвардии, чиновники Пентагона настаивают на том, что военные (...) не проводят секретных миссий и что они не будут вводить или обеспечивать соблюдение карантина, требующего "оставаться дома". Пентагон также опроверг сообщения (...) о военном положении или других чрезвычайных планах (...). (...) И все же активация JTF-NCR, в том числе почти 10 тыс. военнослужащих для выполнения специальных приказов, противоречит этим заверениям. JTF-NCR не только реальна и функционирует, подчиняясь непосредственно министру обороны США в выполнении некоторых своих миссий, но некоторые из ее подразделений уже находятся в состоянии готовности 24/7, специально изолированы на военных базах и для обеспечения своей готовности не несут обязанностей по поддержке в ситуации распространения коронавируса ".

Издание рассказывает, как в форт Бельвуар в пригороде Вашингтона, округ Колумбия в поддержку JTF - NCR направились две вертолетные компании Blackhawk из 106-го Иллинойского авиационного батальона . "(...) Вертолеты Иллинойского 106-го авиационного батальона будут использоваться для эвакуации всех руководителей армии и Белого дома", - говорится в статье. (...) Военные, пишет Newsweek, "изучают Объединенный план экстренной эвакуации (Joint Emergency Evacuation Plan - JEEP), национальный план по перемещению чиновников Министерства обороны в альтернативные места за пределами Вашингтона. И JEEP - не единственный план. Его дополняет атлас, который определяет процедуры перемещения гражданских лидеров, под названием "Обеспечение непрерывности конституционного правительства" (Enduring Constitutional Government), обеспечивающий выживание законодательной и судебной власти. Кроме того, над JEEP и атласом стоят глубоко засекреченные планы Octagon, Freejack и Zodiac, которые касаются других чрезвычайных ситуаций, а также перемещения Белого дома и других преемников президента".

"Приказ от 16 марта, который активировал JTF-NCR, передал планирование генерал-майору Омару Дж. Джонсу IV. В "мирное время" генерал-майор командует военным округом Вашингтона, армейским подразделением, известным в основном своими церемониальным и мемориальным опытом. (...) В результате организационных изменений после 11 сентября генерал-майор Джонс (...) был назначен также командующим of Штабом объединенных сил Национального столичного региона (Joint Forces Headquarters-National Capital Region) - организации, созданной после того, как стало ясно, что ни одно командование не отвечает за немедленное реагирование в Вашингтоне. (...) В мирное время Штаб объединенных сил выполняет координационные функции, (...) но как только активируется JTF, как в настоящий момент, операции и подразделения переходят под то, что военные называют "оперативным командованием" (...)", - сообщается в публикации.

"(...) В планах Пентагона, освещающих деятельность JTF, говорится, что Национальный столичный регион охватывает все три ветви федерального правительства, более 270 федеральных департаментов и агентств, более 880 государственных и арендуемых объектов и почти 300 тыс. федеральных служащих", - пишет издание.

"(...) JTF-NCR также контролирует воздушное пространство над Вашингтоном. Операция называется Noble Eagle ("Благородный орел") и является самой продолжительной операцией с 11 сентября, в рамках которой в пределах воздушного пространства Вашингтона находятся боевые самолеты, готовые вылететь через считанные минуты. Пилоты истребителей, готовые к немедленной обороне, находятся почти в изоляции, сообщило агентство Bloomberg".

"(...) Для выполнения многочисленных миссий генерал-майор Джонс располагает персоналом более 10 тыс. человек. Они делают все, от наблюдения за воздушным пространством Вашингтона и обеспечения готовности к чрезвычайному обезвреживанию взрывных устройств до готовности к выполнению правоохранительных обязанностей в случае большей катастрофы и необходимости военного вмешательства", - пишет газета. - Его самое большое подразделение, 3-й пехотный полк, также известный как "Старая гвардия", в обычнее время предоставляет (...) стражей к Могиле неизвестного солдата и проводит самые известные мероприятия вооруженных сил. Но (...) с активацией Объединенной оперативной группы полку было поручено "проводить операции по обороне страны и гражданской поддержке для защиты и обеспечения безопасности Национального столичного региона".

"Помимо 3-го полка, генерал-майор Джонс может рассчитывать на десяток или более того специализированных подразделений, все из которых приписаны к округу Колумбия для исполнения обязанностей под руководством JTF-NCR. (...) 24 марта Объединенный комитет начальников штабов издал "Поправку 1" к приказу об общем реагировании на коронавирус, освобождающую любого военнослужащего, исполняющего "обязанности по поддержке президента" и другие чрезвычайные обязательства JTF-NCR, от соблюдения правил запрета на передвижения", - отмечается в статье.

(...)