Россия переносит военный парад на Красной площади и все праздничные мероприятия, посвященные окончанию войны

"Коронакризис заставил президента Путина сделать очень болезненный шаг, ведь в этом году 9-е Мая должно было стать главным событием года", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В среду общественность узнала о письме, которое предвосхитило, пожалуй, самое болезненное для России решение во времена пандемии коронавируса: председатели трех ветеранских организаций попросили президента Владимира Путина перенести проведение военного парада 9 мая, посвященного 75-й годовщине победы над фашистской Германией во Второй мировой войне, на более позднюю дату в связи с опасениями о здоровье ветеранов войны преклонного возраста. То, что в таких щекотливых вопросах Кремль сначала позволяет направить в свой адрес просьбу, прежде чем объявит о своем решении, - привычное явление в России. Так произошло и на этот раз. Вечером в четверг в начале заседания национального Совета безопасности Путин сообщил о переносе праздничных мероприятий по всей стране".

"Это решение окончательно делает 2020 год годом потрясений, annus horribilis, для Кремля, - отмечает журналист Маркус Акерет. - Ему предшествовали намечающийся экономический кризис и перенос голосования о поправках в конституцию, которые поспешно продвигал Путин и которые среди прочего предусматривают для него возможность продления срока пребывания в должности президента".

"Празднования 9 мая должны были одновременно стать самоутверждением и самопрезентацией. Вспоминая о великой заслуге и огромных жертвах, понесенных предками, российское население, все поколения и прослойки которого, наверное, никогда не бывают настолько единодушны с руководством, как в этот праздник, должно было ощутить поддержку и гордость. Из этого власть Путина извлекает для себя часть признания. Высокопоставленные иностранные гости, в частности французский президент Макрон, должны были показать, что Россия вовсе не изолирована и что мир признает значимость советской победы во Второй мировой войне. С помощью военного парада Кремль также надеялся продемонстрировать боеспособность модернизированной российской армии - как для иностранной, так и для отечественной публики это должно было стать подтверждением величия и силы России, которую страна по сей день черпает из огромных тягот, пережитых обществом во время Великой отечественной войны".

"В обновленной российской конституции появилась и поправка о защите "правды" о войне. В будущем отклонение от официального понимания истории будет нарушением основного закона. Уже сейчас критические дебаты о роли СССР во Второй мировой войне, допускающие различные позиции, едва ли возможны, так как официальная историография воспринимает альтернативные интерпретации как нападки, даже как проявление реабилитации фашизма", - отмечает издание.

"Решение Кремля также является признанием распространяющейся эпидемии коронавируса, который кроме наиболее пострадавшей столицы уже распространился во всех регионах. Число обнаруженных случаев ежедневно сильно возрастает, в четверг было зафиксировано 3348 новых случая (из них 1370 в Москве). Всего Covid-19 заболело около 28 тыс. человек, до настоящего времени зарегистрировано 232 погибших. В более чем половине регионов страны действуют строгие ограничения передвижения и официальные "выходные", которые пока продлятся до 1 мая. Теперь перенос праздничных мероприятий, посвященных окончанию войны, при необходимости упростит властям продление ограничений, в том числе запрета на въезд для всех иностранцев, без оглядки на политику", - резюмирует Neue Zürcher Zetung.