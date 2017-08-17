Герхард Шредер: "Меня порочат, чтобы помочь госпоже Меркель"

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер попал под огонь критики после того, как стало известно о его возможном назначении в совет директоров российского энергетического концерна "Роснефть". В телефонном интервью швейцарскому изданию Blick Шредер впервые прокомментировал ситуацию.

В 2005 году после ухода с поста канцлера он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток". В 2016 году Шредер возглавил также компанию Nord Stream 2, которая занимается строительством новых веток газопровода.

Депутат Европарламента от фракции "зеленых" Райнгард Бютикофер заявил о том, что экс-канцлер "окончательно унизился до проплаченного слуги путинской политики", передает автор публикации Кристиан Дорер. Кандидат на пост федерального канцлера от "родной" партии Шредера СДПГ Мартин Шульц, комментируя возможное назначение своего коллеги по партии, заявил, что он бы "так не поступил" и после окончания полномочий на посту канцлера не станет "принимать предложений о работе в частном секторе экономики".

"Предложение поступило мне от главы "Роснефти" Игоря Сечина и международных акционеров", - сказал в интервью изданию сам Шредер. "Я не знаю, имеет ли отношение к этому предложению президент Путин - он не связывался со мной напрямую. Мы время от времени встречаемся, в этом году виделись всего один раз", - добавил экс-канцлер.

На новом посту Шредер, по его словам, будет получать порядка 350 тыс. долларов - без учета налогов, которые с этой суммы еще предстоит заплатить в Германии.

"Шредер осознавал, что его возможное назначение не останется без внимания, однако не ожидал, что о нем будут говорить "столь однобоко", - передает автор публикации. "Это политическая кампания в поддержку Ангелы Меркель. Меня порочат для того, чтобы помочь ей", - уверен экс-глава федерального правительства.

Комментируя высказывания соратника по партии Мартина Шульца, Шредер сказал, что "каждый должен сам понимать, что говорит. Я, тем не менее, поддержу кампанию Шульца, если он этого хочет. Я социал-демократ и думаю, что останусь им до конца жизни".

"Я не думаю, что мое назначение нанесет вред моей партии", - подчеркнул Шредер.

Останавливаясь на европейских и американских санкциях, которые затронули и концерн "Роснефть", Шредер сказал, что "они лишь ограниченно выполняют свою функцию". "Я хочу помочь улучшению отношений между Россией и ЕС", - добавил он.

Экс-канцлер похвалил предложение лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера временно не поднимать тему аннексии Крыма Россией. "Лидер СвДП смотрит гораздо дальше, чем те, кто считает, что нападки на Россию помогут им в предвыборной кампании (по выборам в Бундестаг. - Прим. ред.). Немцы хотят разумных отношений с Россией - и Кристиан Линднер понял это. В крымском вопросе ничего не изменится, нужно заняться решением других проблем".

"Я буду баллотироваться несмотря на критику, которую я считаю несправедливой", - заключил экс-канцлер.