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17 августа 2017 г.
17 августа 2017 г.

Соня Ватомски | The Daily Beast

Альтернативные правые думают, что статуя Ленина в пачке - это "идол зла"

Правый медийный персонаж Джек Пособец и небольшая банда протестующих заявляют, что антифашисты - это "марксистская террористическая группировка", и указывают на статую Владимира Ленина в Сиэтле как на доказательство, передает корреспондент американского издания The Daily Beast Соня Ватомски.

Пособец заявил журналистам, что статуя "представляет собой идол альтернативных левых" и что он хочет, чтобы ее демонтировали, как и статуи лидеров Конфедерации, которые сносят после потасовки сторонников идеологии превосходства белых и убийства в Шарлотсвилле, говорится в статье.

"Все эти люди, которые стали мишенью для ненависти альтернативных левых, - эта статуя их представляет, она представляет их убийство. Это русский. Это не американский гражданин. Этот идол зла должен быть демонтирован", - цитирует автор Пособеца.

"Однако он не прав, - говорится далее. - Статую Ленина привез в США американский ветеран, преподававший в Словакии. Ее установили там в 1988 году, но через год ее повалили во время революции. Ветеран обнаружил скульптуру лежащей лицом вниз и заложил свой дом, чтобы привезти ее в США".

Статуя Ленина в Сиэтле вовсе не отдает дань коммунизму, а является памятником китчу, рассказывает журналистка. Она стоит в маленьком сквере рядом с магазином, где продают бутерброды и фалафель, а также неподалеку от ресторана Dumpling Tzar ("Царь клецок"). "В то время как некоторые жители Сиэтла испытывают по поводу нее противоречивые чувства, они по большей части ее приняли, даже наряжая ее в пачку для гей-парада и иногда раскрашивая под клоуна", - говорится в статье.

Источник: The Daily Beast


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