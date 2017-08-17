На службе у Путина

Если Герхард Шредер займет должность в совете директоров "Роснефти", он превратится в приспешника авторитарной системы, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер.

"Причины не только материального толка побуждают бывших ведущих политиков становиться колумнистами, выступать с лекциями или представлять какую-то компанию. Некоторые считают, что им еще есть что сказать миру, другие просто скучают по признанию, почету и свету софитов", - рассуждает автор статьи.

Что конкретно толкнуло бывшего канцлера ФРГ и председателя СДПГ Герхарда Шредера принять предложение российской энергетической отрасли и поступить тем самым на службу к президенту Путину, знает только он сам. "Его не смущает осуждение (...) ни внутри страны, ни за ее пределами, ни даже критика из рядов собственной партии. Еще будучи канцлером, он не скрывал своей дружбы с бывшим сотрудником КГБ Путиным. И "демократ чистой воды" ему этого не забыл. Уже весной 2005 года, когда стало понятно, что Шредер не останется на посту канцлера, для немецкого приятеля нашлось местечко в Nord Stream, компании-операторе газопровода "Северный поток".

Свою активную поддержку газопровода еще в бытность федеральным канцлером Шредер обосновывал тем, что его строительство целиком и полностью лежит в плоскости немецких интересов. "Однако тот, кто наращивает импорт российского газа, не только не уменьшает свою зависимость от данного источника, но и увеличивает ее. Проблемой это становится потому, что Москва использует нефть и газ не только как экспортируемый продукт, но и как политическое оружие. Путин уже неоднократно пользовался им". Но не против Германии, возражают защитники "пакта Шредера-Путина".

"Они то и дело указывают на верность Москвы заключенным договорам - по крайней мере в том, что касается Германии, - все было так до тех пор, пока Москва не обвела вокруг пальца своего давнего партнера компанию Siemens и не отправила ее газовые турбины в Крым. Берлин почувствовал себя обманутым Кремлем", - говорится в статье.

Официальное выдвижение Шредера кандидатом на должность в совет директоров "Роснефти", этого "Левиафана, который по приказу Путина сожрет все, что должно быть возвращено под контроль Кремля (например, обломки разгромленного концерна ЮКОС)", представляет собой доказательство того доверия, которое оказывает Кремль экс-канцлеру.

Сам Шредер называет шумиху вокруг его возможного назначения искусственной и направленной на то, чтобы помочь избирательной кампании Меркель. "Но не канцлер дистанцируется от своего предшественника, а кандидат в канцлеры от его собственной СДПГ (имеется в виду Мартин Шульц. - Прим. ред.)", - замечает автор статьи.

"Если экс-канцлер все-таки займет этот пост, он окончательно превратится в приспешника авторитарной системы, далекой от тех ценностей, за которые ратуют социал-демократы. Если Шредер действительно решится окончить свою карьеру слугой Путина, СПДГ (...) больше не сможет делать вид, что это ее не касается. Позор подобной "перемены поля", при которой не заботят ни собственная репутация, ни политические традиции, коснется и ее", - резюмирует автор.