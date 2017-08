17 августа 2017 г. Элисон Флад | The Guardian Писатели в ярости: российское издательство вырезало гомосексуальную сцену из романа "В серии "Оттенки магии" Виктории Шваб рассказывается история мага Келла - "путешественника", у которого есть способность перемещаться между четырьмя параллельными версиями Лондона, - сообщает Элисон Флад в The Guardian. - В этой фантастической трилогии, получившей признание и ставшей бестселлером (в The Guardian она названа "увлекательным, залихватским чтением"), изображен целый спектр разнообразных персонажей, от гендерфлюидной карманницы Лилы до бисексуального принца Рая. Однако на прошлой неделе Шваб с ужасом узнала, что ее книги в русских переводах не настолько разнообразны. Российское издательство вырезало сцену о романтических отношениях двух персонажей мужского пола". "Особенно мне нравится история с русским изданием Shades of Magic. На этой неделе я узнала, что они вырезали всю линию с ЛГБТ без моего разрешения", - сообщила Шваб в Twitter 50 тыс. своих подписчиков и добавила, что "полностью опустошена". Писательница указала также, что узнала о случившемся от русского читателя, прочитавшего роман и в подлиннике, и в переводе. Автор статьи поясняет, что романы Шваб нарушают российский закон 2013 года о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В июне Европейский суд по правам человека признал этот закон поощряющим гомофобию и несовместимым с представлениями о равенстве, плюрализме и толерантности, свойственных демократическому обществу. Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что Кремль изучит это решение, говорится в статье. Журналистка указывает, что в России романы с ЛГБТ-персонажами продаются запечатанными в пленку и только лицам старше 18 лет, однако издательство "Росмэн" решило вместо этого вырезать из романа Шваб всю сцену флирта между героями мужского пола. "Росмэн" не ответило на вопросы The Guardian, но заявило российской прессе: "Мы сделали это, исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. При этом романтическую линию в целом мы, конечно же, сохранили", сообщает the Moscow Times. Насколько известно The Guardian, автор и российское издательство вместе работают над решением данной проблемы", - говорится в статье. "Когда Шваб рассказала в сети о подробностях внесенной правки, ее поддержали коллеги-романисты, - передает Флад. - Патрик Несс назвал эту меру "полностью неприемлемой" в Twitter и добавил: "Я запечатан в пленку, но я здесь". Виктория Авеярд, автор серии "Красная королева", сказала в Twitter, что исследует переводы своих книг на русский язык. Американский романист Дэвид Ливитт сказал: "Я понимаю гнев Виктории Шваб и вместе с ней осуждаю соответствующий российский закон со всей возможной твердостью от лица всех писателей". Источник: The Guardian