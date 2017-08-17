Шредер и эта странная любовь немцев к путинской России

"Уже не оправдавшая надежд предвыборная кампания кандидата немецких социал-демократов Мартина Шульца рискует окончательно потерпеть крушение от руки легенды этой же партии, Герхарда Шредера", - пишет Лука Гамбарделла в итальянской газете Il Foglio. На прошлой неделе, информирует издание, экс-канцлер стал "независимым директором" "Роснефти", самой крупной нефтяной компании, контролируемой российским государством. "Это назначение вызвало полемику в ХДС и в прессе; в то время как множатся подозрения касательно возможного российского вмешательства в немецкие выборы, вступление Шредера в приближенный круг Владимира Путина в конечном итоге поставило Шульца в еще более сложное положение", - отмечает автор.

"В свою бытность канцлером Шредер стал мишенью тяжких обвинений из-за его сговоров с русскими, вроде того, который случился незадолго до его ухода с должности в 2005 году. Тогда он одобрил субсидии примерно на 1 млрд евро как раз для финансирования "Северного потока", системы газопроводов, которая, по словам критиков, якобы обрекла Германию на энергетическую зависимость от России", - говорится в статье. Теперь, продолжает автор, в немецкой прессе вновь вошли в моду статьи с тяжкими обвинениями относительно особых отношений Шредера и Путина.

"На самом деле, расчеты Шульца являлись изначально ответом на конкретную потребность: собрать голоса в том резервуаре избирателей, что состоит из ностальгирующих левых, глядящих с заинтересованностью "на всех, кто может бросить вызов руководящей роли западных стран", как их описал The New York Times в колонке Клеменса Верджина за 2014 год, в период российской агрессии в Крыму. В то время как "зеленые человечки" Путина сражались в Донбассе рядом с сепаратистами, 49% немцев, принявших участие в опросе в апреле 2014 года, считали, что Берлин не должен был поддерживать США в защите украинской территориальной целостности", - пишет Гамбарделла.

"С другой стороны, образ единой, солидарной с американцами Германии - это результат конца холодной войны, но до 1989 года "страна оставалась в шатком равновесии между Востоком и Западом", напоминает Верджин. Ныне, во времена кризиса, развязанного между Европой и Соединенными Штатами Дональда Трампа, пропутинские взгляды, воплощенные в Шредере, снова вернулись в моду, особенно среди тех немцев, что ищут альтернативу мировому порядку во главе с Америкой. Но конфликт интересов, в который вовлечен экс-канцлер, оказывается слишком бесстыдным, чтобы не обойтись слишком дорого тому, кто хотел реабилитировать одного из немногих настоящих друзей Владимира Путина", - заключает автор.