17 августа 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Что говорит о борьбе российских элит суд над Улюкаевым Исхудавший экс-министр экономразвития России в ходе начавшегося процесса обвинил главу "Роснефти" в провокации. Требовать 2 млн долларов "награды" у закадычного друга Путина, одного из лидеров могущественных "силовиков", - политическое самоубийство, поясняют СМИ. Арест "юниора" из клана технократов-либералов, и так ослабленного милитаристским разворотом Кремля 2014 года, поставил их всех по стойке смирно. В среду в Москве начался суд над бывшим министром экономического развития РФ Алексеем В.Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки в размере 2 млн долларов, пишет The New York Times. "Правительство изображает это дело как пример успешных антикоррупционных усилий в России, - пишет журналист Линкольн Пигман. - Улюкаев обвиняется в том, что требовал взятку у Игоря Сечина, главного исполнительного директора "Роснефти", взамен на одобрение сделки 2016 года по приобретению доли в компании "Башнефть". "Ответчик и многие аналитики говорят, что в это экстраординарное дело втянут один из ближайших союзников президента Путина, пытающийся сводить счеты", - продолжает автор. По версии обвинения, Сечин заявил о попытке вымогательства в ФСБ, а затем в сотрудничестве со спецслужбой участвовал в операции. Улюкаев не признал себя виновным. Он сказал, что передачи денег не было, а обвинения против него "сфабрикованы". Корреспондент характеризует Сечина так: "Офицер - ветеран советской разведки, был подчиненным Путина, когда тот работал в мэрии Петербурга, и последовал за ним в Москву. Считается одним из лидеров могущественной группы действующих и бывших офицеров разведки и вооруженных сил, именуемых siloviki". В Москве начался судебный процесс над экс-министром экономразвития Алексеем Улюкаевым, и за процессом наверняка стоит серьезная интрига, предполагает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дипломат со взяткой был передан Игорем Сечиным, утверждает Генпрокуратура, "но главе государственного нефтяного концерна "Роснефть" не стоит опасаться обвинений в даче взятки - согласно стороне обвинения, он действовал в рамках расследования по факту коррупции, которое проводила ФСБ, - повествует корреспондент Райнгард Везер. - Улюкаев был задержан вскоре после предполагаемой передачи денег и на следующий день отправлен в отставку президентом Путиным". На деле Сечин мог играть роль не следственной приманки, а режиссера, стоящего за всей интригой. В этом убеждены и большинство московских экспертов, и сам подозреваемый. Автор поясняет читателям: "Улюкаев якобы потребовал от Сечина "награды" за одобрение передачи контрольного пакета акций компании "Башнефть" госконцерну "Роснефть". При этом, скорее всего, решение по сделке принималось в Кремле - Улюкаев никак не мог повлиять на него". "Сечин входит в ближайшее окружение Путина еще с 1990-х годов, - говорится в статье. - Более 10 лет назад он превратил "Роснефть" в крупнейший нефтяной концерн России, разгромив крупнейший на тот момент ЮКОС и посадив его главу Михаила Ходорковского за решетку. Как мог министр экономического развития что-то противопоставить этому человеку?" Более вероятным автор считает, что "процесс против Улюкаева, обставленный как борьба с коррупцией, на деле представляет собой борьбу за власть внутри российской элиты". Арест действующего министра трактуют в Москве и как предостережение в адрес либералов в экономике, представителем которых был Улюкаев, добавляет Везер. Бывшему российскому министру Алексею Улюкаеву грозит от 8 до 15 лет заключения. Его главная вина: он бросил вызов близкому другу президента, пишет корреспондент швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан. Исхудавший, но улыбающийся бывший министр экономразвития РФ Алексей Улюкаев вчера во время первого заседания суда по его делу о вымогательстве взятки предпочел нападение. "С обвинением не согласен, виновным себя не считаю. В отношении меня Федеральной службой безопасности была совершена провокация взятки, организованная на основании ложного доноса главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина и осуществленная начальником службы безопасности Олегом Феоктистовым". Даже будучи министром, Улюкаев был боксером полулегкого веса по сравнению с Игорем Сечиным, который уже 25 лет является близким другом Путина, комментирует Гриншпан. Улюкаев - всего лишь аппаратчик, безусловно уважаемый за профессиональные качества, но не входящий даже во второй круг российского президента. Требовать 2 млн у закадычного друга Путина, славящегося своим влиянием на спецслужбы, равноценно политическому самоубийству, утверждает журналист. Как показывает это дело, столь же опасна тактика публичного противостояния Игорю Сечину. Окружение Алексея Улюкаева это хорошо уяснило. Речь идет об "экономико-финансовом блоке" в правительстве, куда входят вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, экономический советник президента Андрей Белоусов и премьер-министр Дмитрий Медведев. Их противодействие Игорю Сечину уже давно известно, и с их стороны время от времени раздавались критические замечания в его адрес, говорится в статье. Арест "юниора" клана поставил всех по стойке смирно. Удар, нанесенный по "технократам", уже ослабленным милитаристским разворотом Кремля в 2014 году, обернулся для них потерей авторитета перед лицом структур безопасности, полагает журналист. "Насколько велико желание запугать политическую элиту, покажет тяжесть наказания", - подытоживает Гриншпан, не сомневаясь в обвинительном приговоре суда. "Экс-министр экономического развития России обвинил главу государственной нефтяной компании в провокации на первом слушании по делу, которое наталкивает на предположения о силовых играх в высших эшелонах власти", - пишет The Wall Street Journal. "Арест Улюкаева стал самым резонансным задержанием действующего правительственного чиновника со времен прихода Путина к власти в 2000 году", - отмечает автор статьи. Улюкаев и Сечин - по сообщениям, тесно связанные с российскими спецслужбами и имеющие личные отношения с Путиным, - ранее конфликтовали из-за продажи "Башнефти" "Роснефти", напоминает издание. Как считают аналитики, этот арест стал ответным ударом, нанесенным оппонентам Сечина, пытавшимся ограничить рост его нефтяной империи. По их мнению, Улюкаев среди них оказался самой легкой мишенью.