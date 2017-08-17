Брижит Макрон: "Важно все полностью прояснить"

Впервые после президентских выборов Брижит Макрон публично высказалась в интервью журналу Elle. Она утверждает, что ее официальная роль в качестве супруги президента будет "определена не законом, а хартией прозрачности", пишет журналист Le Figaro Марсело Весфрид.

В эту пятницу в ходе большого интервью еженедельнику Elle Брижит Макрон в первый раз решила говорить публично в качестве "первой леди", говорится в статье.

Интервью (опубликованное на первой полосе и десяти страницах) произошло в особый момент: Елисейский дворец как раз объявил о том, что в ближайшее время будет сделано "извещение", чтобы сделать более прозрачной роль супруги президента Французской Республики и уточнить, какие средства будут переданы в ее распоряжение, сообщает журналист.

В интервью Брижит Макрон подтверждает предстоящее опубликование хартии прозрачности, а не закона. "Важно все полностью прояснить: как и все мои предшественницы, я буду исполнять свою общественную роль, но теперь французы будут знать, какие средства переданы в мое распоряжение".

Эммануэль Макрон во время президентской кампании упоминал о создании "статуса первой леди". Однако это обещание вызвало острые дебаты, поддержанные петицией в интернете по поводу уместности учреждения такого статуса, указывает автор статьи.

Супруга президента "привыкла, что с ней происходят невероятные вещи, связанные с Эммануэлем", она также рассказывает о своем опыте проведения президентской кампании. Она уверяет, что они с мужем "никогда не думали", что избрание окажется разыграно уже в первом туре выборов, в воскресенье 23 апреля, вечером при выходе во второй тур против Марин Ле Пен: "Многие поверили в то, что после первого тура мы думали, что добились победы. И были неправы. Мы никогда так не думали".

Брижит Макрон также упоминает о своих отношениях с Эммануэлем Макроном. Она раскрывает одну из их любимых шуток: "Единственный недостаток Эммануэля - то, что он моложе меня". "Когда я читаю что-то о нашей паре, у меня всегда такое впечатление, будто я читаю историю о ком-то другом. А ведь наша история такая простая, - признается бывшая учительница. - То, что могло бы быть сказано, выглядит пустяком. Естественно, за завтраком мне не скрыть своих морщин, а ему - своей свежести, но с этим ничего не поделать. Если бы я не сделала такой выбор, то прошла бы мимо своей жизни".