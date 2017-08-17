Шарлотсвилль - индикатор сбоя в Белом доме

Изменение точки зрения Дональда Трампа в эти последние дни отчасти связано с его предпочтением окружать себя идеологически конкурирующими группировками, пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

Дональд Трамп предпочел действовать на опережение. Столкнувшись с волной отставок, связанных с его двусмысленными комментариями по поводу драмы в Шарлотсвилле (Вирджиния), отпустив и антирасистских, и крайне правых активистов, не высказавшись ни за, ни против той или другой стороны, президент США в среду 16 августа объявил, что он положит конец двум экономическим советам, состоявшим из руководителей крупных компаний, организованным после его прихода в Белый дом. Через четыре дня после гибели антирасистской активистки, выступившей против митинга, когда бывшие президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший дистанцировались от Трампа, ни разу не называя его в своем невероятном совместном заявлении, создавшееся потрясение от произошедшего служит индикатором сбоя и внутреннего напряжения в Белом доме, говорится в статье.

Нарушение работы отягчается внутренними противоречиями, которые не новы и отчасти связаны с прихотью Трампа позволить сосуществовать вокруг себя представителям конкурирующих группировок, полагает автор.

Драма в Шарлотсвилле усилила давление на один из этих лагерей, олицетворением которого является советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, возглавивший президентскую кампанию республиканского кандидата в трудный период год назад, за три месяца до выборов, продолжает автор.

В прошлом Бэннон хвалился, что способствовал раскрутке американских "альтернативных правых" с помощью руководимого им спорного информационного сайта Breitbart News. Теперь его подозревают в том, что он воспользовался своим влиянием на Трампа, чтобы тот ограничил свое осуждение крайне правых после событий в Шарлотсвилле, пусть даже речь идет лишь о гипотезе, отвергнутой самим президентом, говорится в статье.

Бэннон не разделяет расовых тезисов крайне правых, однако его национализм, в частности, экономический, ставит его в прямое противостояние с другой группой советников президента, часто называемой в американской прессе "ньюйоркцами". Они ратуют за большую включенность США в мировой рынок; экономический советник Гэри Кон и особенно зять президента Джаред Кушнер - самые выдающиеся представители этой группы. Два лагеря беспрестанно соперничают, стараясь навязать Трампу свое мнение, пишет Пари.

"Это хороший парень. Он не расист", - сказал президент о Бэнноне, отмечая, что пресса "очень несправедлива к нему". Тем не менее, президент был уклончив по поводу будущего бывшего главы сайта Breitbart News. И довольствовался ответом: "Посмотрим". Эти внутренние дрязги уже вышли за пределы Белого дома. Марк Медоуз, глава Свободного кокуса Конгресса США - группы особо непримиримых конгрессменов Палаты представителей, - утверждает, что отставка Бэннона способна расшатать основы правления Трампа.

Дональд Трамп уже дал свидетельство этому расшатыванию основ, грубо и резко критикуя 10 августа лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, хотя президент сильно нуждается в нем для продвижения проекта налоговой реформы этой осенью. Однако увертки Трампа, как и его промедление с осуждением событий в Шарлотсвилле, рискуют вызвать недовольство обеих группировок, при этом не удовлетворив ни одну из них, считает автор статьи.