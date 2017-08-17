Рейтинг одобрения Трампа в России почти в два раза превосходит уровень поддержки Путина в США

"Более половины россиян, опрошенных в ходе недавно опубликованного исследования общественного мнения, выразили одобрение руководством Дональда Трампа в США, где находящийся в затруднительном положении республиканский лидер и его администрация сталкиваются с обвинениями в сговоре с Москвой в ходе кампании 2016 года", - пишет Newsweek.

"Исследовательский центр Pew опубликовал во вторник результаты опроса, в котором подробно излагается отношение к России и ее лидеру Владимиру Путину со стороны международного сообщества, а также мнение россиян о Трампе. Согласно данным, собранным в период с февраля по май этого года, 53% россиян высказали поддержку президентству Трампа, в то время как только 23% респондентов в США аналогично оценили Путина", - говорится в статье.

Опубликованный во вторник опрос, в основном, посвящен отношению к России и Путину в 37 странах мира и свидетельствует о том, что в большинстве стран негативно оценивают Россию и ее президента, особенно с точки зрения личных свобод, но также не считают, что от Москвы исходит угроза. Большинство стран - 24 из 37 - выразили большую уверенность в руководстве Путина, чем Трампа, включая европейских союзников США (Францию, Германию, Италию, Испанию и Швецию), а также азиатских (Японию и Южную Корею), сообщает издание.

Греция и Ливан оказались наиболее пропутинскими в соотношении с оценкой Трампа, с различием в оценке двух лидеров в 31%, а Израиль - самым протрамповским, с разницей в 28%, отмечает автор.