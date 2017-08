17 августа 2017 г. София Лотто Персио | Newsweek Из-за предполагаемых "связей с мафией" Трамп не был допущен к конкурсу на строительство первого казино в Сиднее "Как выяснилось, власти Австралии когда-то отвергли заявку Дональда Трампа на строительство отеля-казино в Квинсленде, заявив, что такой проект был бы "опасен" ввиду "связей Трампа с мафией", - пишет журналистка Newsweek София Лотто Персио. "Протоколы заседаний правительства и секретный полицейский рапорт, датированные 1987 годом и опубликованные в среду в рамках журналистского расследования газеты The Australian, которая принадлежит News Corporation, отбрасывают черную тень на деловую репутацию Трампа", - говорится в статье. 30 лет назад Трамп подал заявку вместе с квислендской Kern Corporation на строительство первого в истории Сиднея казино. Всего рассматривались четыре заявки, три из них, в том числе заявка Трампа и Kern, были отвергнуты после проверки полицией. Позднее от проекта отказались, сообщает журналистка. "Управление твердо считает, что после проверок на хорошую репутацию, честность и принципиальность ни один из трех консорциумов, упомянутых выше (HKMS, Kern/Trump, Federal/Resort/Sabemo) нельзя счесть приемлемым; собственно, каждый из них был бы опасен", - обнаружило Управление полиции, согласно конфиденциальному заключению правительства Нового Южного Уэльса, которое оказалось в распоряжении The Australian. "Атлантик-Сити был бы сомнительным образцом для Сиднея, и, на наш взгляд, связи Трампа с мафией должны исключать [участие] консорциума Kern-Трамп", - говорится в документе. В протоколе заседания правительства также цитируется заключение Canadian Imperial Bank of Commerce, в котором утверждалось, что в заявке Kern и Трампа были преувеличены ожидаемая выручка казино и доходы инвесторов. "Предполагаемые связи Трампа с мафией, - отмечает Персио, - привлекали пристальное внимание прессы на протяжении всей его избирательной кампании. Хотя никто никогда не объявлял его "партнером мафии" (термин, которым ФБР обозначает лиц, находящихся в сговоре с организованной преступностью), сеть знакомств Трампа включала в себя сомнительные фигуры". Источник: Newsweek