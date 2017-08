17 августа 2017 г. Иван Крастев | The New York Times Почему американские либералы так боятся России? "Есть что-то загадочное в американской зацикленности на России Владимира Путина. Аннексия Кремлем Крымского полуострова, его участие в военных действиях в Сирии и вмешательство в выборы за границей может до некоторой степени объяснить американское чувство тревоги. Но это не может объяснить, почему либералов в США гораздо сильнее тревожит Россия, чем, скажем, рост экономической мощи и геополитических амбиций Китая, или глобальный идеологический вызов радикального ислама, или острое помешательство обладающей ядерным оружием Северной Кореи", - пишет председатель Центра либеральных стратегий (София) и научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Крастев в статье для The New York Times. "Не означает ли это, что для либеральной Америки "Россия" просто является кодовым словом для "Дональда Трампа"?" - задается вопросом автор. "Как и для многих серьезных вопросов нашего времени, объяснение может быть найдено в русской классической литературе. В данном случае, повесть Федора Достоевского "Двойник". Это история государственного чиновника, который оказывается в сумасшедшем доме после встречи со своим двойником - человеком, который на него похож и так же говорит, но обладает обаянием и уверенностью в себе, которых не хватает мучающемуся главному герою. Двойник в рассказе Достоевского сводит главного героя с ума не только потому, что на него похож, но потому, что заставляет его осознать, что ему в себе не нравится. И так же сейчас обстоит ситуация с США и Россией", - говорится в статье. "Для американских либералов Россия - справедливо - является пугающим примером того, как авторитарное правление может функционировать в институциональных рамках демократии", - рассуждает автор. Россия также воплощает то, как может выглядеть политика, когда элиты полностью расходятся с народом. Немногочисленным привилегированным слоям не нужно господствовать над своими согражданами или контролировать их: они могут их просто игнорировать как не имеющее значения неудобство, считает Крастев. "В течение многих лет американцы могли смотреть на Россию и ее социальные и политические проблемы и видеть страну, застрявшую в прошлом, которая, возможно, когда-нибудь превратится в современную страну, подобную США. Но такое отношение более не является господствующим. Теперь, осознают они это или нет, многие американцы опасаются, что когда они смотрят на Россию, то видят будущее. Больше всего тревогу вызывает то, что это может быть и их будущим", - говорится в статье. Источник: The New York Times